Для хранения вакцины понадобятся холодильные установки.

К вакцинации от коронавируса в Украине нужно подготовить соответствующую инфраструктуру.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны Украины, академик НАНУ Сергей Комиссаренко. Он отметил, что, в частности, нужны холодильные установки для хранения вакцины.

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"Очень важно подготовить инфраструктуру к вакцинации. Я знаю, что в большинстве стран уже подготовили наборы, где есть шприцы, дезинфекционные средства. Как только появится вакцина, люди уже будут готовы к правильной вакцинации. Нужно составить перечень лиц. Например, в Британии в первую очередь вакцинируют лиц, которые в домах для престарелых, 80, 75, 70, затем 65 лет, затем другие слои населения. Когда мы получим вакцину, нужны холодильные установки, где она будет храниться, нужен транспорт, который будет развозить, люди, которые будут проводить иммунизацию. Это очень большая логистическая работа, которая уже должна готовиться, независимо от того, когда мы получим вакцину", — сказал он.

Также эксперт рассказал, в каких условиях будут перевозиться и храниться вакцины.

"Если это Pfizer, он требует очень низкой температуры, есть специальные контейнеры для хранения, и вакцина перевозится исключительно самолетами. Moderna требует высокой температуры, я имею в виду -20. А Sanofi Pasteur и AstraZeneca просто будут в холодильниках, +2, + 4 градуса", — сказал он.

Вакцина от коронавируса: когда будет в Украине?

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Автор: Андрей Василюк