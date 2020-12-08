К вакцинации от коронавируса в Украине нужно подготовить соответствующую инфраструктуру.
Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны Украины, академик НАНУ Сергей Комиссаренко. Он отметил, что, в частности, нужны холодильные установки для хранения вакцины.
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"Очень важно подготовить инфраструктуру к вакцинации. Я знаю, что в большинстве стран уже подготовили наборы, где есть шприцы, дезинфекционные средства. Как только появится вакцина, люди уже будут готовы к правильной вакцинации. Нужно составить перечень лиц. Например, в Британии в первую очередь вакцинируют лиц, которые в домах для престарелых, 80, 75, 70, затем 65 лет, затем другие слои населения. Когда мы получим вакцину, нужны холодильные установки, где она будет храниться, нужен транспорт, который будет развозить, люди, которые будут проводить иммунизацию. Это очень большая логистическая работа, которая уже должна готовиться, независимо от того, когда мы получим вакцину", — сказал он.
Также эксперт рассказал, в каких условиях будут перевозиться и храниться вакцины.
"Если это Pfizer, он требует очень низкой температуры, есть специальные контейнеры для хранения, и вакцина перевозится исключительно самолетами. Moderna требует высокой температуры, я имею в виду -20. А Sanofi Pasteur и AstraZeneca просто будут в холодильниках, +2, + 4 градуса", — сказал он.
Вакцина от коронавируса: когда будет в Украине?
- Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией добились в третьей фазе испытаний вакцины наилучшего показателя эффективности, показав 90-процентный результат.
- В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.
- Согласно имеющимся прогнозам, компании изготовят 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда - в 2021-м.
- Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель учесть интересы Украины при планировании поставок будущей вакцины от COVID-19.
- В середине ноября 2020 года главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что, согласно предварительным данным, вакцина от американской биотехнологической компании The Moderna является эффективной против COVID-19 на 94,5%. Он отметил, что вакцинация может начаться во второй половине декабря.
- 18 ноября в Минздраве заявили, что около 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года. Позднее в ведомстве уточнили, что для полноценной защиты от коронавируса нужно будет получить две дозы вакцины, цена одной составит 7 долларов.
- И. о. генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что Украина может получить первую партию вакцины от COVID-19 в середине или конце января 2021 года.
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