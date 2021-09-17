В сентябре активизировались разговоры о том, что Украина может не успеть использовать все завезенные в страну вакцины от коронавируса. Причем среди них преимущественно "элитные" Pfizer и AstraZeneca, срок которых заканчивается в октябре-декабре.

Еще в начале лета украинцы, добровольно желающие получить свою дозу защиты от COVID-19 (и возможность путешествовать в Европу), устраивали настоящую охоту за "пфайцерами". Однако в итоге в широкий доступ попали только "коронаваки", а власти, тем временем, агитировали население скорее бежать прививаться китайской вакциной, "потому что Pfizer все равно всем не хватит", да и вообще, раздадут его только приоритетным группам.

И вот наивные украинцы буквально штурмом брали МВЦ, чтобы получить уже хоть какую-то вакцину, хотя параллельно то и дело всплывали новостные сообщения о том, что Pfizer и Moderna по сравнению с CoronaVac дают намного больше антител, да и от "Дельты" защищают лучше. Но ведь простые украинцы, без "блата" и не входящие в приоритетные группы, понимали, что выбора у них особо не будет в обозримом будущем, а потому соглашались на то, что дают.

Вакцин в Украине более чем достаточно. Вот только те, кому они полагаются, их не хотят, а тем, кто желает привиться повторно, не положено

Ну а тех, кто хотел получить сертификат вакцинации для беспрепятственных путешествий в страны ЕС, украинские министры в один голос успокаивали – еще немного, и мы договоримся со всеми европейскими странами об открытии границ для вакцинированных украинцев. Справедливости ради, таки договорились. Вот только большинство стран Евросоюза, среди которых весьма популярные среди наших туристов Польша, Чехия, Франция и Германия, признают только одобренные ЕС вакцины, то есть Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson, а вот "счастливые" обладатели CoronaVac и CoviShield пролетели "как фанера над Парижем". Хотя подождите… с Парижем неудобно вышло.

Да, некоторые из стран ЕС, которые признают только четыре заветные вакцины, разрешают въезжать украинцам с ПЦР-тестом, но это же дополнительные расходы. И обидно как-то: вроде ты вакцинировался, а тебя это не приблизило к свободным путешествиям по Европе. Некоторые же страны вроде Польши и вовсе заставляют идти на карантин тех, кому не достались вакцины для избранных. И кому нужен такой туризм?

Тем досаднее было узнать, что уже с конца июня Pfizer, а за ним и Moderna, стали доступны для вакцинации сотрудников всех предприятий с численностью от 50 человек. Еще и ближайших родственников разрешили приводить.

В итоге оказалось, что те, кто активнее всех прислушался к призывам и поспешил "исполнить свой долг по формированию коллективного иммунитета", остались с вакциной, которую большинство исследователей считают несколько хуже по уровню (хотя и лучше, чем ничего), и все еще без возможности свободно путешествовать туда, куда хочется, а не только туда, куда пускают. В общем, опять "развели как котят".

Более того, им теперь не разрешают получить другую вакцину, которая в итоге оказалась в избытке. Просто потому, что исследований совместимости первых четырех вакцин с китайской, произведенной по другой технологии, не существует. Да и разве выгодно фармкомпаниям их проводить? Им же выгодно, чтоб люди не комбинировали вакцины, а "привязывались" к одной.

Вот и наша редакция, в которой сразу несколько сотрудников поспешили с вакцинацией "коронаваком" или же получили "ковишильд" еще полгода назад, попыталась разузнать, можно ли получить избыточные "пфацеры" или "модерны" для тех, кто под собственную ответственность желает "улучшить свою защиту". В Минздраве на наш редакционный запрос пока не ответили. А вот в одной из клиник, на базе которой проводится "корпоративная" вакцинация, нам отметили, что в принципе вакцина есть и они не против ввести ее всем желающим. Будь-то третья "бустерная" зона для привитых Pfizer, будь-то третья и четвертая доза для тех, кто ранее прививался другой вакциной.

Вот только большинство врачей не хотят брать на себя ответственность, давая разрешение на повторную вакцинацию. В итоге желающим привиться повторно советуют попробовать пообщаться со своим семейным врачом, позволит ли он им пойти на это. Правда, конкретных рекомендацию, как должно выглядеть такое разрешение, в природе не существует. Более того, не совсем ясно, сколько сертификатов вакцинации у вас в итоге будет в "Дії" и не перекроет ли "бустерка" первые две дозы так, что будет выглядеть, будто вы получили только одну дозу.

Большинство врачей не хотят брать на себя ответственность, давая разрешение на повторную вакцинацию

И все это происходит на фоне поступающих из регионов новостей о том, что "бюджетники" и пенсионеры, которым полагаются оказавшиеся "под угрозой исчезновения" вакцины, не особо спешат за ними.

Получаем ситуацию: вакцин в Украине более чем достаточно, причем даже есть возможность выбора. Вот только те, кому они полагаются, их не хотят, а тем, кто желает привиться повторно, не положено. В итоге есть риск, что избыточные вакцины либо выкинут, либо отошлют другим странам, которым они нужнее. И отсюда вопрос: как же на это отреагируют наши зарубежные партнеры, которых украинские власти слезно просили помочь с поставками вакцин? Вполне возможно, когда придет время идти на второй круг вакцинации, Украине скажут – вот вам в прошлый раз прислали вакцины, а вы их не использовали, потому на этот раз мы отошлем их другим.

Марина Григоренко