На следующей неделе начинается работа стационарных пунктов прививки и вакцинации семейных врачей.

Украина перешла ко второму этапу вакцинации от COVID-19, на следующей неделе начинается работа стационарных пунктов прививки и вакцинации семейных врачей.

Читайте такжеВ Украине первый человек получил две дозы вакцины CoviShield

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

"Мы перешли ко второму этапу вакцинации. Со следующей недели начинается работа стационарных пунктов прививки и вакцинации семейных врачей", - сказал он.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Отметим, за минувшие сутки в Украине от COVID-19 привились 10959 человек. Всего привито лишь 93 тысячи человек, в очереди - около 300 тысяч. Только 1 человек в Украине получил две дозы вакцины CoviShield.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жильцы и персонал домов престарелых, военнослужащие, проходящие службу в районе проведения ООС.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко