Министр здравоохранения Максим Степанов также анонсировал в ближайшее время заключение договоров с компаниями - производителями вакцин от коронавирусной болезни.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина готова к проведению иммунизации от COVID-19 на всех этапах, независимо от вида вакцины, которую получит наша страна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинге.

Читайте такжеМинистр Кабмина: Украина получит от COVAX 16 миллионов доз вакцины, а не 8 (видео)

Степанов отметил, что недавно утвердил Национальный план иммунизации населения от COVID-19.

«Понятно, что иммунизация будет проводиться непосредственно в регионах. Для нас очень важно, чтобы эта вакцинация проходила достаточно быстро и достаточно оперативно», - добавил он.

Министр отметил, что кампания по вакцинации украинцев от коронавирусной болезни не должна мешать реализации других текущих программ по иммунизации населения, эти программы нельзя приостанавливать.

По его словам, для вакцинации украинцев от COVID-19 должны быть привлечены дополнительные специалисты и созданы дополнительные пункты прививок.

«Украина готова к проведению вакцинации по всем этапам, независимо от вида вакцины, которую мы получим. Относительно получения вакцин, я думаю, что в ближайшее время мы сообщим о заключении договоров непосредственно с компаниями-производителями, с которыми мы ведем переговоры уже более четырех месяцев. Основная вещь, на которой мы настаиваем, по срокам поставки - как можно скорее получить эти вакцины», - резюмировал он.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Ранее президент Владимир Зеленский настаивал, чтобы первые партии вакцины от COVID-19 были поставлены в Украину уже в январе 2021 года.

В правительстве рассчитывают, что первые дозы вакцины поступят в феврале. В марте ожидается первая партия из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. Первоначально будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комиссаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не раньше середины 2021 года.

27 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство в этом году выделило Минздраву 1,3 млрд грн на вакцины. В госбюджете-2021 на закупку вакцины от коронавируса предусмотрено почти 3 млрд грн. Дополнительно будет создан специальный фонд, который будет аккумулировать средства на вакцины и доплаты врачам.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров