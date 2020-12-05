В Украине в первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал категории граждан, которые первыми получат прививки от нового коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на онлайн-брифинге.

"У нас разработан четкий план, четкое понимание, кого в первую очередь мы должны начать вакцинировать. Это работники здравоохранения, это наши медицинские работники. Это те люди, которые по сути сегодня стали живым щитом между нами и коронавирусная болезнью", - отметил Степанов.

Читайте такжеУкраина получит ускоренный доступ к вакцине от COVID-19-Стефанишина

Также в первую очередь будут делать прививки гражданам, входящих в группы риска.

"Это люди, старше 60 лет. Это люди, имеющие тяжелые сопутствующие заболевания, в частности сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания", - сказал министр.

По его словам, очень важно начать вакцинировать именно эти категории граждан.

Степанов рассчитывает, что первые 8 млн доз вакцины от COVID-19 доставят в Украину не раньше конца первого квартала 2021 года. Министр напомнил, что Великобритания стала первой страной, которая зарегистрировала вакцину от нового коронавируса компании Pfizer и будет начинать вакцинацию населения.

"Нас всех интересует, как это будет происходить у нас. Вчера я подписал технические документы с альянсом GAVI - это наша инициатива COVAX", - сказал Степанов.

Он добавил, что благодаря этой глобальной инициативе Украина должна получить 8 млн доз вакцин.

"Сроки сейчас еще уточняются. Но мы рассчитываем, что конец первого - начало второго квартала. Это наше желание, и мы на этом акцентируем, когда общаемся с представителями этой глобальной инициативы, для нас это очень важно", - сказал Степанов.

Также он добавил, что сейчас Украина находится на финальной стадии подписания документов с другими производителями вакцин.

Вакцина от коронавируса: что известно

9 ноября разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией Pfizer во время третьей фазы испытаний вакцины от коронавирса добились лучшего показателя эффективности, показав 90-процентный результат.

Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-м.

1 декабря BioNTech и Pfizer подали заявку на использование вакцины от COVID-19 в Евросоюзе.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко