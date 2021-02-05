Портал будет содержать всю необходимую информацию для того, чтобы гражданин, который хочет вакцинироваться или подпадает под ту или иную волну вакцинации, мог получить всю имеющуюся информацию в понятном режиме.

Первая версия информационного портала по вопросам вакцинации от COVID-19 будет запущена на следующей неделе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

"Первая версия портала с базовой информацией будет запущена на следующей неделе. Полная версия вместе с мобильной - до конца февраля", - сказал он.

Что известно о портале

Портал будет содержать всю необходимую информацию для того, чтобы гражданин, который хочет вакцинироваться или подпадает под ту или иную волну вакцинации, мог получить всю имеющуюся информацию в понятном режиме.

Механизм работы этого портала предусматривает два подхода. Первый - формирование списков через работодателей, то есть по привязке к месту работы. Второй - открытые записи на вакцинацию для целевых групп, которые не привязаны к месту работы.

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Автор: Леся Лещенко