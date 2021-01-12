Эпидемия COVID-19 в Украине не закончится с началом массовой вакцинации населения.
Об этом в интервью "Радио НВ" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Когда коронавирус пришел в нашу жизнь, он не спрашивал — приходить или не приходить. Мы стараемся сделать все, чтобы это закончилось как можно раньше. И карантин, и вся эпидемия. С началом вакцинации она не может закончиться, и не надо здесь иллюзий", - сказал министр.
Он подчеркнул, что надо вакцинировать большое количество людей, чтобы у нас действительно выработался коллективный иммунитет.
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