В Украине планируется вакцинальная сессия, которая будет рассчитываться от приоритетных групп людей.
Сейчас Минздрав просчитывает, как и в каких кабинетах прививки будут проведены. К этому процессу должны быть привлечены и частные медицинские структуры. Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил 19 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале 1+1.
"Мы говорим о том, чтобы нам в страну завезти как минимум 15 миллионов доз вакцины, чтобы охватить всех прививками. Но теперь вопрос — 15 миллионов доз вакцины сразу завезти, хранить, развести и провакцинировать — это достаточно сложный процесс. Поэтому и планируется вакцинальная сессия. Вакцинальная сессия будет рассчитываться именно от приоритетных групп людей и мы просчитываем сейчас, как, в каких кабинетах прививки будут проведены. И частные медицинские структуры должны быть приобщены к этому процессу", — отметил он.
По словам Ляшко, это беспрецедентная вакцинальная сессия и должны работать не только государственные структуры.
"Должно работать все медицинское сообщество, чтобы как можно в более короткий срок охватить как можно больше людей, чтобы как можно скорее разорвать цепь передачи этой инфекции", — резюмировал он.
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Вакцинация от коронавируса в Украине: как она будет проходить
Также Виктор Ляшко рассказал, что Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики будет определять, кого в Украине вакцинировать от коронавируса в первую очередь.
"Есть Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики. Она включает разный пул экспертов: иммунологи, инфекционисты, эпидемиологи, вирусологи, общественные активисты и представители международных организаций. Именно они вырабатывают ключевые вещи, как должна проходить эта прививочная сессия", — отметил Виктор Ляшко.
В то же время будет контролировать этот процесс Министерство здравоохранения совместно с Департаментом здравоохранения.
Вакцины от Pfizer и Moderna:
- 16 ноября в мире появилась еще одна вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.
- Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она еще не будет массово доступной еще несколько месяцев, возможно до весны.
- Неделю назад, компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на более чем на 90% эффективной. Результаты оказались гораздо лучше, чем большинство экспертов надеялось. Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.
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