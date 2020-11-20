Процесс вакцинации будет контролировать Минздрав.

В Украине планируется вакцинальная сессия, которая будет рассчитываться от приоритетных групп людей.

Сейчас Минздрав просчитывает, как и в каких кабинетах прививки будут проведены. К этому процессу должны быть привлечены и частные медицинские структуры. Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил 19 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале 1+1.

"Мы говорим о том, чтобы нам в страну завезти как минимум 15 миллионов доз вакцины, чтобы охватить всех прививками. Но теперь вопрос — 15 миллионов доз вакцины сразу завезти, хранить, развести и провакцинировать — это достаточно сложный процесс. Поэтому и планируется вакцинальная сессия. Вакцинальная сессия будет рассчитываться именно от приоритетных групп людей и мы просчитываем сейчас, как, в каких кабинетах прививки будут проведены. И частные медицинские структуры должны быть приобщены к этому процессу", — отметил он.

По словам Ляшко, это беспрецедентная вакцинальная сессия и должны работать не только государственные структуры.

"Должно работать все медицинское сообщество, чтобы как можно в более короткий срок охватить как можно больше людей, чтобы как можно скорее разорвать цепь передачи этой инфекции", — резюмировал он.

Вакцинация от коронавируса в Украине: как она будет проходить

Также Виктор Ляшко рассказал, что Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики будет определять, кого в Украине вакцинировать от коронавируса в первую очередь.

"Есть Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики. Она включает разный пул экспертов: иммунологи, инфекционисты, эпидемиологи, вирусологи, общественные активисты и представители международных организаций. Именно они вырабатывают ключевые вещи, как должна проходить эта прививочная сессия", — отметил Виктор Ляшко.

В то же время будет контролировать этот процесс Министерство здравоохранения совместно с Департаментом здравоохранения.

Вакцины от Pfizer и Moderna:

16 ноября в мире появилась еще одна вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.

Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она еще не будет массово доступной еще несколько месяцев, возможно до весны.

Неделю назад, компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на более чем на 90% эффективной. Результаты оказались гораздо лучше, чем большинство экспертов надеялось. Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.

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Автор: Олег Давыгора