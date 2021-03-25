Фейлы вакцинации по-украински

Уже месяц, как в Украине проходит вакцинация от COVID-19. УНИАН разбирался, можно ли назвать ее эффективной, помогла ли в этом популяризация прививок «лидерами общественного мнения» и сколько доз вакцины пришлось просто вылить.

Первые партии вакцины CoviShield из 500 тыс. доз, которые прилетели в Украину из Индии, были направлены в семь областей 24 февраля. Планировалось, что первым делом прививки начнут делать медикам, которые работают с больными коронавирусом. На этом же этапе должны были привиться персонал и жители учреждений для пожилых людей, а также военнослужащие на фронте. В Минздраве подсчитали, что это, приблизительно, 367 тыс. человек. В ведомстве сообщали, что для защиты от вируса необходимо сделать две дозы с интервалом в месяц. Таким образом, вакцины хватило бы для 250 тыс. человек. Но что-то пошло не так.

Ненужная «реклама»

В первые дни вакцинации Минздрав бравурно информировал общественность, что началась она весьма и весьма неплохо. Мол, только за первые сутки было сделано более тысячи прививок.

«Самолет с вакцинами приземлился во вторник, а уже в четверг в каждой из областей Украины сделаны первые прививки медикам, которые спасают жизни украинцев в ковидных больницах, а также военнослужащим, которые защищают границы страны», - рассказывал заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Но на самом деле темпы вакцинации оказались далеко не радостными. Настолько, что сеть заполонили шутки, что, при такой динамике, кому-то вакцина может достаться не раньше, чем через 10-20 лет.

В Минздраве сначала попытались объяснить это тем, что темпы вакцинации рассчитываются, исходя из количества вакцины, имеющейся в наличии. И, когда вакцин будет больше (ведь ожидаются новые поставки), больше людей смогут привиться. Минздрав планировал с 10 марта выйти на динамику 10-20 тыс. вакцинаций в сутки. На конец марта мы болтаемся у нижней планки этого «плана».

Дальше чиновники взялись оправдываться, что не все медики желают делать прививки и, параллельно, развенчивать фейки про качество медикаментов индийского производства. Одним из решений для «популяризации» вакцинации, стало привлечение к ней отнюдь не врачей, в том числе и семейных, или среднего и младшего медперсонала. С 1 марта Минздрав внес соответствующие правки в Дорожную карту вакцинации, и доказывать обществу, что CoviShield не «говно», как препарат публично назвал предыдущий президент, взялись «лидеры общественного мнения».

Эффективность такой «популяризации» мы, несомненно, сможем оценить, спустя какое-то время. Но уже сегодня по недовольству украинцев, которые выплескивают его в соцсетях, можно судить об «успешности» такого решения.

Дело в том, что «публичные люди» - это довольно размытое понятие. В эту категорию (судя по фотоотчетам о вакцинации этих людей) попали и святые отцы, и диджеи, и журналисты, и общественные деятели, и депутаты.

С одной стороны, такой «разнос» - это правильно. По словам эксперта по вопросам стратегических коммуникаций Валентины Аксеновой, у каждого сегмента общества авторитеты разные, и каждому необходим свой канал коммуникации. С другой стороны, непрозрачность, с которой «публичные люди» оказались в нужное время в нужном месте, чтобы сделать прививки, а также сомнения в их достаточной публичности, вряд ли помогает.

«Следует сделать список авторитетных людей для разных сегментов общества (нужны исследования). Этим opinion-лидерам нужно предложить согласиться на вакцинацию. Сформировать среди них очередь. И далее должна быть прозрачная коммуникация про количество доз, кто согласился, кто в очереди…», - рассказала она УНИАН.

Это – в стране «здорового человека». Но мы, к сожалению, живем в стране «курильщика».

Очередь «для всех» и очередь «для избранных»

По информации Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), по состоянию на 24 марта, в стране вакцинировано более 155 тысяч человек, из них 10 871 публичных лиц. При этом Тернопольская и Киевская области – лидеры такой вакцинации – 1994 прививки «для звезд» и 1516, соответственно. Во-первых, удивляет, что на Тернопольщине, если смотреть соотношение и верить, что вакцинация публичных лиц происходит «остаточными дозами», таковых доз – 30%(!). Во-вторых, создается впечатление, что все публичные люди страны – от артистов и певцов до президента - делали прививки именно там. И, наверное, это очень «улучшило» уровень вакцинации, например, в области Донецкой...

В Винницкой области за месяц вакцинации прививку CoviShield сделали только одному opinion-лидеру. 24 марта – еще пяти. И, если сравнить ее с областями, в которых массово прививали ЛОМов, а также посмотреть динамику вакцинаций, то можно сделать вывод, что такая «популяризация» на эту динамику мало влияла.

И украинцев, которые не верили в вакцину CoviShield, и украинцев, которые желали бы (по разным причинам) побыстрее получить свой укол, публичная прививка условного народного депутата или «модного» журналиста лишь убедила, что у нас в стране есть «равные», а есть «равнее». Есть очередь «для всех» - в приложении «Дия» или по записи на «горячей линии» МОЗ (позже – по записи у семейного врача), а есть очередь «для избранных». А, учитывая, что формирование этой очереди было далеко не прозрачным, это, естественно, породило еще больше слухов и недоверия.

Второй негативный момент – попытка чиновников объяснить обществу, что вакцинация opinion-лидерам проводится исключительно остатками CoviShield. Как известно, каждый флакон медикамента содержит 10 доз препарата. После вскрытия флакона, вакцина должна быть использованы в течение шести часов (именно столько продолжается одна сессия мобильной выездной бригады). Замораживать вакцину повторно или использовать после истечения этого срока – запрещено.

«С целью снижения рисков недоиспользования вакцины уже открытых флаконов, согласно приказу, общественных деятелей, деятелей культуры и спорта, лидеров религиозных общин и т.д. рекомендуется вакцинировать в случаях, когда во время прививочной сессии против COVID-19: зафиксирован отказ от вакцинации среди тех людей, которые предварительно давали согласие на прививку; обнаружены противопоказания к вакцинации у тех, кто пришел на вакцинацию; количество людей, которые прививаются в день работы мобильной бригады, недостаточна для полного использования (10 доз с одного флакона) всех открытых флаконов с вакциной», - пояснили в МОЗ.

Однако после победных отчетов ЛОМов о своей прививке в социальных сетях, у массы украинцев возник закономерный вопрос: «Почему этот человек смог «по звонку» за пару часов добраться к месту проведения вакцинации (иногда даже с семьей), если точно также успел бы и тот (из второй или третьей очереди вакцинации), кто «лидером общественного мнения» не считается?». Ответ прост и циничен: потому что никого не приглашали. Хотя только на втором этапе планируется привить около 3 миллионов человек – медработников, соцработников и пожилых людей 80+. Он, кстати, на днях стартовал. И стал демонстрацией того, что проблема все-таки не столько в нежелании украинцев вакцинироваться, а, скорее, в управленческом бессилии эту вакцинацию организовать.

В пользу этого утверждения говорит и другая цифра – количество желающих сделать прививку CoviShield «здесь и сейчас» - более 320 тысяч человек, и цифра эта растет с каждым днем. В среднем, «прирост» - 10-30 тысяч человек в сутки. Вряд ли этих украинцев нужно убеждать в важности вакцинации и необходимости прививки от коронавируса. Тем более, все они прекрасно понимают, что желающих много, а вакцин на всех не хватит. Помним, что пока в стране колют только первые дозы первой партии вакцины, а вторую дозу на сегодня получил только один человек. Более того, если раньше речь шла о том, что второй укол необходимо сделать в течение 28 дней, то сейчас интервал увеличен до 90 дней.

Еще один неприятный момент - вакцинация «выходного дня». Например, 21 марта, в воскресенье, по всей стране было проведено всего чуть больше 2,7 тыс вакцинаций. Коронавирус по выходным не «нападает»? При этом Львовская область и Киев, которые уже перешли в «красную» карантинную зону, в этот день не сделали ни одной прививки.

Куда пропадают вакцины

Но гораздо более неприятно, когда вакцина просто «сливается». «На данный момент, по разным причинам, было утилизировано 345 неиспользованных доз из 500 тыс., которые завезли в Украину», - сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов 23 марта.

Но у УНИАН, который отслеживал ежедневные сводки МОЗ, начиная с первого дня вакцинации, другая информация о количестве утраченных доз – 85. Наверное, можно было бы порадоваться – министр ошибся, и на самом деле Украина использует такую нужную сейчас вакцину более рационально. Но не все так просто.

Усомниться в правдивости какой-либо информации об утраченных дозах заставляет то, что, по данным МОЗ (начиная с 16 марта, когда эти данные стали публиковаться ведомством в открытом доступе), все потери вакцины зафиксированы… в Ивано-Франковской области. К примеру, 18 марта, по данным Минздрава, всего в стране CoviShield вакцинировалось 10959 человек. То есть, одна доза была утрачена. Если смотреть количество сделанных прививок в разрезе областей, то именно в Ивано-Франковской области количество привитых не кратно десяти – 569 человек. Или другая дата, к примеру, 22 марта. По всей стране привито 10904 человека, в Ивано-Франковской области – 454. В никуда «слито» шесть доз вакцины.

Впрочем, в Департаменте охраны здоровья Ивано-Франковской облгосадминистрации УНИАН эту информацию не подтвердили. Хотя и подробностей этого «казуса» раскрывать не стали.

А неправдивость (или несоответствие данных) информации МОЗ «всплыла» еще и в данных за 23 марта. Так, в ведомстве отмечают, что за этот день в Украине CoviShield привились 15 097 человек. Таким образом, получается, что утеряны три дозы вакцины. Однако в региональном разрезе данные не совпадают. Поскольку в пресловутой Ивано-Франковской области вакцинировались 712 человек, то есть, утилизированы должны были быть 8 доз. Но и это еще не все. В этот же день во Львовской области, согласно данным Минздрава, прививку сделали 1 055 человек. То есть, пропало еще пять доз, а всего по стране – двенадцать!

Да, вполне можно допустить, что и эти дозы не утилизировались, а произошел банальный разлив медикамента (как это может произойти с любой ампулой любого другого препарата). К тому же, ранее заместитель министра охраны здоровья Ирина Микичак в эфире одного из телеканалов рассказывала, что разлить вакцину – не преступление, «это предусмотрено инструкциями». При этом она заверила, что в каждом конкретном случае «МОЗ проведет расследование, почему так случилось». А исследует ли Минздрав эти случаи и как – неизвестно. На запрос УНИАН о точном количестве остатков вакцины CoviShield, которые были утилизированы, в ведомстве не ответили.

Но «вишенкой» на всем этом «вакцинальном» торте стала информация, которую некоторые opinion-лидеры озвучили в среду, 24 марта, со ссылкой на некие источники во власти. Мол, следующая партия вакцины CoviShield и вовсе появится в Украине неизвестно, когда. По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, депутата от «Слуги народа» Михаила Радуцкого, индийских производителей вакцины беспокоит дискредитация препарата в Украине. И теперь власти обеспокоены, как убедить «индийских партнеров», что Украина не причастна к дискредитации вакцины.

«Украина законтрактовала 1,5 млн доз вакцины производства Индии. Но для них не проблема передать эту партию другим заказчикам», - отметил он.

Но есть и другая версия возможной отсрочки поставок препарата в нашу страну. По информации агентства Reuters (со ссылкой на два источника), Индия может отложить поставки CoviShield заказчикам, чтобы сначала удовлетворить внутренний спрос - в стране произошел резкий скачок количества инфицированных.

А кому верить – давно завравшимся украинским чиновникам, или международному агентству с надежной репутацией – решать, конечно, вам.

Татьяна Урбанская

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