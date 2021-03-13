Относительно темпов вакцинации Ляшко отметил, что о них стоит говорить хотя бы после двух месяцев кампании.

В Украине недавно началась кампания по вакцинации населения от коронавируса и главное для Министерства здравоохранения обеспечить ее проведение без срывов и программных ошибок.

Читайте такжеВакцина - это шанс вернуть нормальную жизнь: Минздрав ускорит вакцинацию от коронавирусаОб этом в интервью НВ рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он отметил, что все желают, чтобы за месяц в Украине "вакцинировали огромное количество людей, сформировали иммунитет и избавились от карантинных ограничений", но главное - это поэтапное, каскадное развертывание.

Относительно темпов вакцинации Ляшко отметил, что о них стоит говорить хотя бы после двух месяцев кампании.

"Я вам могу серьезно сказать: если вы посмотрите сейчас на Францию, то Украина имеет с ней показатели один в один по количеству проведенных прививок за сутки с начала вакцинальной кампании", - подчеркнул он.

Ляшко признал, что Украина несколько отстает от запланированных графиков. Он объяснил это выходными днями в связи с 8 марта. "Накануне разъехались многие врачи, которые после 8 марта возвращаются к работе. Ничего страшного, мы это наверстаем", - отметил главный санврач.

Ляшко рассказал, что сейчас есть 500 тыс. доз вакцины для 250 тыс. работников, в частности работников заведений здравоохранения. Он пояснил, что сначала вакцинировали исключительно ковидные больницы; после этого вакцинировали персонал больниц, в которых есть ковидные отделения; а сейчас разрешено делать это во всех учреждениях здравоохранения.

"Почему кажется, что все идет медленно? Потому что с организационной точки зрения вакцинировать людей в ковидных больницах все же сложнее. Есть определенная группа людей, которую мы должны вакцинировать. Сейчас (мы начинаем прививать людей во) всех учреждениях здравоохранения, будет большее количество (вакцинированных), способности мобильных бригад вырастут в разы, и вакцинация будет набирать темпы", - отметил Ляшко.

По его словам, при этом главное, чтобы были регулярные поставки вакцины в Украину.

Кроме этого, Ляшко отметил, что врачи сомневались относительно прививок.

"Любой на первом этапе будет иметь какие-то сомнения. Была кампания как по промоции, так и кампания по антипромоции, и она огромная...", - сообщил он.

Также главный санврач пояснил, что подразумевается под программными ошибками. По его словам - это нарушение логистики; холодовой цепи, что может привести к потере качества вакцины; и третий вопрос — это момент самого ажиотажа, который начинается вокруг введения препарата непосредственно медицинским работником человеку, который пришел на прививку.

"Мы смотрим и анализируем статистику: уже более 20 тыс. привитых, а неблагоприятные события после иммунизации в Украине не превышают 1% от всех проведенных прививок, программных ошибок не зафиксировано. То есть нет неблагоприятных событий после иммунизации вследствие допущения программной ошибки медицинским работником", - подытожил Ляшко.

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Автор: Ирина Погорелая