Поступление вакцин в Италии ожидают вскоре в пределах квоты Европейского Союза.

Запрос Украины о передаче излишков вакцины против COVID-19 в Италии рассмотрят как приоритетный.

Об этом заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо во время переговоров с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, сообщает пресс-служба МВД.

Аваков обратился к своему итальянскому коллеге с просьбой рассмотреть возможность передачи Украине, если это позволит развитие эпидемической ситуации в Италии, избыточного количества вакцин, поступление которых ожидается в Италии вскоре в пределах квоты ЕС.

«Луиджи Ди Майо заверил, что соответствующий запрос украинской стороны, который также поступил во внешнеполитическое ведомство Италии в ноте украинского посольства, будет рассмотрен как приоритетный», - говорится в сообщении.

Ванцинирование от коронавируса в ЕС: что надо знать

В Евросоюзе 21 декабря могут одобрить использование вакцины BioNTech и Pfizer ввиду того, что Великобритания и США уже начали проведение массовой вакцинации.

Ранее запланированное на 29 декабря заседание было решено перенести на более раннюю дату, поскольку эксперты комитета Европейского агентства лекарственных средства 14 декабря в ответ на запрос получили от разработчика вакцины «дополнительные сведения».

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Автор: Инна Андалицкая