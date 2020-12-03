Эксперт отмечает, что две вакцины против COVID-19, которые сейчас разрабатывают компании Moderna и Pfizer, это фармацевтические гиганты с хорошей репутацией.

Побочные эффекты после вакцинации от коронавируса COVID-19 препаратами, которые создали западные компании Pfizer и BioNTech, а также Moderna, могут возникнуть с вероятностью менее 1%. После вакцинации у менее чем 1% привитых возможно повышение температуры и головокружение.

Об этом рассказал генетик Александр Коляда в эфире программы "Сніданок з 1+1".

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Эксперт отметил, что вакцина от коронавируса или от другого заболевания, из-за которой осложнения будут более серьезными, чем повышение температуры, головная боль и усталость - никогда не попадет на рынок.

"Пациенты, которые переболели и имеют антитела, могут прививки не делать. Во время вакцинации человеку вводят в организм маленькую и абсолютную безболезненную частичку вируса. Хочу подчеркнуть, если любая вакцина, которая имеет побочную реакцию, кроме повышенной температуры, усталости или головной боли, никогда не попадет на рынок. Поэтому те вакцины от коронавируса, что сейчас есть, имеют менее одного процента осложнений. Например, когда один раз повысится температура до 37,2", - рассказал генетик.

Напомним, опросы социологической группы "Рейтинг" свидетельствуют, что 40% украинцев не готовы делать прививки от коронавируса, а если за вакцину придется платить, то от нее откажутся почти 60% украинцев.

Александр Коляда отметил важность вакцины и иммунитета от коронавируса.

"Это плохо и страшно. Вакцинироваться нужно. Это одно из величайших изобретений прошлого века. Пренебрегать нельзя, потому что никакого другого препарата от коронавируса у нас не будет", - подчеркнул специалист.

Он отмечает, что две вакцины против COVID-19, которые сейчас разрабатывают компании Moderna и Pfizer, это фармацевтические гиганты с хорошей репутацией.

Пока доподлинно не известно, сколько будет иммунитет, но по аналогии с другими - это от пол года до бесконечности, говорит Александр Коляда.

Компании-производители вакцин сообщают, что уже в январе начнутся распространяться вакцины. В Украину они, вероятно, поступят весной: в апреле.

"Конечно, они будут не на полках аптек. Сначала попадут к тем, кто будет распределять их по назначению. Думаю, где-то летом мы сможем купить ее в аптеках", - подчеркнул генетик.

Как сообщалось, первую лицензию на выпуск своей вакцины от коронавируса получили американская Pfizer и немецкая BioNTech компании. Их вакцина BNT162 уже прошла исследования эффективности, которое показало, что она на 95% защищает от COVID-19.

Вакцина от коронавируса: что известно

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Автор: УНИАН