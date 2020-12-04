По ее словам, теперь Украина сможет присоединиться к более чем 250 международных испытаний вакцины и получить ее на своем рынке сразу после их завершения.

Украина получит ускоренный доступ к вакцине от COVID-19.

Так народный депутат Украины Ольга Стефанишина (фракция "Голос") прокомментировала в Facebook принятие парламентом закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения профилактики коронавирусной болезни (COVID-19)" (регистрационный номер 4314), одним из авторов которого она является.

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Она отмечает, что принятый закон "сокращает бюрократию", в частности, ускоряет процедуру начала клинических испытаний вакцины от COVID-19, сокращает сроки рассмотрения документов для старта таких испытаний и регистрации до 5 дней, сохраняет все механизмы и стандарты контроля, согласно действующему законодательству о клинических испытаниях и регистрации лекарственных средств.

"Отныне Украина сможет стать членом более чем 250 международных испытаний вакцины и получить ее на своем рынке сразу после их завершения", - отмечает Стефанишина. Она добавила, что сегодняшнее решение "открывает возможность Минздраву уже сейчас вести переговоры с мировыми производителями вакцин, а украинцам - получить шанс на скорейший доступ к сертифицированной на международном уровне вакцине".

"Как только какая-то из мировых вакцин докажет свою эффективность, качество и безопасность, у нас она сможет быть зарегистрирована менее чем за неделю. Теперь ждем эффективных и быстрых шагов от Минздрава: вакцина должна быть доступна для людей как за средства государства, так и в аптеках", отмечает депутат. При этом она отмечает, что уже сейчас нужно готовить страну - разработать эффективный план вакцинации и мощную информационную кампанию.

Вакцина от коронавируса: подготовка к прививкам в Украине

4 декабря Верховная Рада разрешила сокращение сроков утверждения клинических испытаний и проведение государственной регистрации также для вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни (COVID-19).

За закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения профилактики коронавирусной болезни (COVID-19)" (регистрационный номер 4314) проголосовали 270 народных депутатов. Он без обсуждения был принят в первом чтении и как закон.

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Автор: Надя Пришляк