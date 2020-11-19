Официальной вакцины от коронавируса пока нет / REUTERS

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отмечает, что работники отрасли здравоохранения в приоритете первого этапа прививок от COVID-19.

Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.

"Только что завершилась онлайн-конференция с представителями COVAX (инициативы по глобальному доступу к вакцинам против COVID-19). Был определен дальнейший план действий по поставке будущей вакцины в Украину", - отметил Степанов.

Он рассказал, что Украина будет получать ее несколькими траншами.

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"Первый составит около 1 млн 200 тыс. доз. В приоритете первого этапа прививки - работники здравоохранения. Люди, которые ежеминутно подвергают себя опасности, когда спасают других", - подчеркнул министр.

Всего же COVAX планирует предоставить Украине около 8 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции, добавил чиновник. "Благодаря этому будут вакцинированы на бесплатной основе до 20% наших граждан", - пояснил Степанов.

Следующие шаги Украины в сотрудничестве с COVAX, рассказал он, - это подписание технической необходимости от Украины и условий сотрудничества.

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Вакцины от Pfizer и Moderna:

  • 16 ноября в мире появилась еще одна вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.
  • Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она еще не будет массово доступной еще несколько месяцев, возможно до весны.
  • Неделю назад, компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на более чем на 90% эффективной. Результаты оказались гораздо лучше, чем большинство экспертов надеялось.  Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.

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Автор: Татьяна Поляковская