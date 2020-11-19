Первый транш составит около 1 млн 200 тыс. доз, а всего COVAX планирует предоставить Украине около 8 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отмечает, что работники отрасли здравоохранения в приоритете первого этапа прививок от COVID-19.

Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.

"Только что завершилась онлайн-конференция с представителями COVAX (инициативы по глобальному доступу к вакцинам против COVID-19). Был определен дальнейший план действий по поставке будущей вакцины в Украину", - отметил Степанов.

Он рассказал, что Украина будет получать ее несколькими траншами.

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"Первый составит около 1 млн 200 тыс. доз. В приоритете первого этапа прививки - работники здравоохранения. Люди, которые ежеминутно подвергают себя опасности, когда спасают других", - подчеркнул министр.

Всего же COVAX планирует предоставить Украине около 8 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции, добавил чиновник. "Благодаря этому будут вакцинированы на бесплатной основе до 20% наших граждан", - пояснил Степанов.

Следующие шаги Украины в сотрудничестве с COVAX, рассказал он, - это подписание технической необходимости от Украины и условий сотрудничества.

Коронавирус: важно знать каждому

Вакцины от Pfizer и Moderna:

16 ноября в мире появилась еще одна вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.

Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она еще не будет массово доступной еще несколько месяцев, возможно до весны.

Неделю назад, компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на более чем на 90% эффективной. Результаты оказались гораздо лучше, чем большинство экспертов надеялось. Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.

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Автор: Татьяна Поляковская