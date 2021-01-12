По данным социологов, более половины украинцев готовы за счет государства вакцинироваться от коронавируса.

Все граждане Украины, желающие привиться от коронавируса, будут иметь доступ к вакцине и смогут сделать это за счет государства.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире 24 канала.

Министр уточнил, что будут предусмотрены этапы вакцинации для различных групп населения.

"Мы планируем закончить вакцинацию к началу следующего года – в первом квартале 2022 года", - пояснил он.

При этом Степанов добавил, что это зависит от количества вакцин, которые будут поставлены в Украину.

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"Поверьте, медлить никто не будет. Социологическое исследование показывает, что 50-55% украинцев готовы вакцинироваться", – сказал министр.

По словам министра, плана вакцинации после марта 2022 года нет. Он призвал узнавать информацию именно из документов Министерства здравоохранения, поскольку они являются официальными.

Говоря о коммерческом рынке, глава Минздрава пояснил, что как только появится возможность официально завозить вакцину на территорию Украины, то в ведомстве этому будут способствовать.

"Минздрав не вмешивается в деятельность этого рынка. Исключительно как регулятор доступа вакцин на рынок Украины: чтобы они были зарегистрированными, безопасными для использования", – добавил он.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

В марте ожидается поставка в Украину первой партии из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.

22 декабря 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Цель этого плана - в течение 2021-2022 годов охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек).

24 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках глобальной инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу. На январь 2021 года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет представлена на преквалификацию в ВОЗ в феврале 2021 года.

По условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 тысяч доз будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.

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Автор: Юрий Годован