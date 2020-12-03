Рада может принять соответствующий законопроект - его уже поддержал профильный комитет.

Украина может получить ускоренный доступ к вакцине от коронавируса в случае принятия парламентом соответствующего законопроекта.

Как сообщает пресс-служба партии "Слуга народа", накануне комитет парламента рекомендовал депутатам поддержать законопроект №4314, который дает возможность сократить срок утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против COVID-19.

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"Вакцинация большого количества пациентов позволит уменьшить нагрузку на систему здравоохранения Украины", - заявил председатель комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

Он заверил, что благодаря законопроекту это станет возможным, поскольку привлечение Украины к клиническим испытаниям вакцин позволило бы уже сейчас провести вакцинацию части населения. "Так же и сокращение сроков государственной регистрации вакцин ускорит их полномасштабное применение", - добавил нардеп.

Вакцины против коронавируса: что известно

Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19 от Pfizer и BioNTech, которая показала свою эффективность на 95%. Эту вакцину уже начали доставлять по миру.

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Автор: Юрий Годован