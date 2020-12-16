Министерство здравоохранения Украины планирует на следующей неделе протестировать модель вызова на прививку от COVID-19 пожилых людей.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.
По его информации, уже подготовлен проект распоряжения относительно подхода к проведению прививок против коронавируса.
Коронавирус: важно знать каждому
- Симптомы коронавируса по дням, течение болезни
- Болеют ли дети коронавирусом, какие при этом у них симптомы
- Какая температура тела чаще всего при коронавирусе
- Симптомы воспаления легких при коронавирусе
- Исчез нюх - верный симптом коронавируса
Главный санврач отметил, что подготовке документа предшествовало общение с медиками с целью услышать экспертное мнение относительно предложенных МЗ подходов к проведению прививок против COVID-19.
Читайте такжеКоронавирус в Украине: за сутки госпитализировали рекордное количество больных
"Информация, которую услышал от медиков, уже легла в основу нового проекта распоряжения Руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. На следующей неделе протестируем модель записи/вызова на прививку от COVID-19 пожилых людей", - добавил Ляшко.
Вакцинация от коронавируса: что известно
- 15 декабря глава Минздрава Максим Степанов заявил, что рассчитывает на то, что первые дозы вакцины от коронавируса поступят в Украину уже в феврале 2021 года.
- Ранее Степанов сообщал, что первые 8 млн доз вакцины могут доставить в Украину не ранее конца первого квартала 2021 года. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн человек, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.
- В Евросоюзе 21 декабря могут одобрить использование вакцины BioNTech и Pfizer.
- 12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.
- Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комиссаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не раньше середины 2021 года.
Коронавирус в Украине: другие новости
- Как защититься от коронавируса: основные правила и рекомендации
- В Минздраве объяснили, кому грозит повторное заражение коронавирусом
- Разумков анонсировал создание фонда для вакцинации от COVID-19 и поддержки медиков
- Степанов ответил, когда может произойти еще одна вспышка коронавируса в Украине
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram