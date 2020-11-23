В СНБО отметили, что все западные вакцины имеют примерно одинаковое качество.

Вакцинировать все население Украины можно будет примерно до конца следующего года.

Такое предположение сделал председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик НАНУ Сергей Комиссаренко в эфире канала "Украина 24". Он отметил, что все западные вакцины имеют примерно одинаковое качество.

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"Все (западные — ред.) вакцины примерно одинаковы, они изготавливаются на основе матричной РНК, которая несет в себе информацию. Думаю, и Moderna, и BioNTech, и Pfizer примерно одинакового качества", — сказал он.

Эксперт рассказал, что цена препарата еще может измениться, но в распространении вакцины заинтересованы все страны.

"Стоимость вакцин будет определяться сначала коммерческими, а затем политическими причинами. Но есть еще и такой момент: нужно вакцинировать почти все население планеты, чтобы избавиться от вируса. Поэтому все страны заинтересованы в том, чтобы иммунизировать все остальные страны. Если богатая страна провакцинирует всех своих граждан, это не убережет ее от распространения вируса, если в других странах он будет распространяться. Поэтому нужно думать о том, чтобы избавиться от вируса на всей планете", — сказал он.

Комиссаренко рассказал, кого нужно будет вакцинировать в первую очередь.

"Я думаю, что нужно подходить с точки зрения здравого смысла и гуманности. Те, кто больше всего сталкиваются с вирусом, — это медицинские работники, и люди, которые чувствительны к инфекции. Также это люди с сопутствующими заболеваниями и пожилые люди.

Перед нами стоят задачи — сначала обеспечить самой вакциной. Но очень важен и сам процесс вакцинации, к этому нужно тщательно подготовиться. Я думаю, что мы сможем вакцинировать всю страну до конца следующего года. Но нужна вакцинальная пропаганда, потому что и в Украине, и в мире много людей, которые против вакцинации", — сказал он.

Вакцина от коронавируса: последние достижения разработчиков

Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией добились в третьей фазе испытаний вакцины наилучшего показателя эффективности, показав 90-процентный результат.

В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.

Согласно имеющимся прогнозам, компании изготовят 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда - в 2021-м.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель учесть интересы Украины при планировании поставок будущей вакцины от COVID-19.

В середине ноября 2020 года главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что, согласно предварительным данным, вакцина от американской биотехнологической компании The Moderna является эффективной против COVID-19 на 94,5%. Он отметил, что вакцинация может начаться во второй половине декабря.

18 ноября в Минздраве заявили, что около 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года. Позднее в ведомстве уточнили, что для полноценной защиты от коронавируса нужно будет получить две дозы вакцины, цена одной составит 7 долларов.

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Автор: Андрей Василюк