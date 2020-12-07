Тема поставки вакцины от коронавируса в Украину присутствует на повестке дня, наша страна не останется в мировой очереди на препарат.
В этом заверяет глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба, пишет "РБК-Украина".
"Тема вакцины присутствует на повестке дня и в тезисах к разговору у всех - президента, моих, министра здравоохранения, послов в отдельных странах - все над этим работаем, ищем, договариваемся", - рассказал министр.
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Он напомнил, что украинский Минздрав ранее уже присоединился к европейскому комитету здравоохранения, затем к COVAX. На двустороннем уровне ведется работа с правительствами Германии и США. При этом, по словам Кулебы, о конкретике говорить рано: только пару недель назад стало известно о конкретных цифрах эффективности определенных вакцин.
"Не останемся (в конце очереди - УНИАН) и планируем достичь этого благодаря двум элементам: активному участию в COVAX, и благодаря дружеским отношениям с теми странами, которые получат доступ к вакцине первыми", - отметил глава МИД.
Вакцины от коронавируса в мире: что известно
- 4 декабря Верховная Рада разрешила сокращение сроков утверждения клинических испытаний и проведения государственной регистрации также для вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни.
- В Кабмине уже заявили, что Украина получит ускоренный доступ к вакцине от COVID-19.
- По данным ученых, вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная компанией Moderna, способна обеспечить иммунитет как минимум на три месяца.
- В Минздраве говорит, что за счет бюджета вакцинировать от коронавируса планируют около 20 миллионов украинцев.
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