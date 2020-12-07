По словам Кузина, COVAX может поставлять Украине сразу несколько вакцин от разных производителей.

И. о. генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что Украина может получить первую партию вакцины от COVID-19 в середине или конце января 2021 года.

Об этом он сообщил в интервью «Лига».

Читайте такжеВ Минздраве назвали возможные форматы локдауна в Украине

"Сейчас идут две параллельные линии. Первая – переговоры по COVAX, эта инициатива объединила почти все страны мира. 7 декабря – дедлайн, когда страна может подать свой запрос на вакцину. У нас он уже сформирован. Мы понимаем, что можем рассчитывать на около 8 млн доз, это – 20% населения. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн человек, потому что одному человеку надо вводить две дозы вакцины», - заявил он.

По словам Кузина, Фонд глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX) может поставлять Украине сразу вакцины от разных производителей. Как будет происходить распределение вакцин, пока неизвестно ни одной стране. Украина может получить любую вакцину.

«По предварительной информации, Украина может получить первую партию вакцины в середине или конце января 2021 года. COVAX говорит, что первая партия вакцин будет составлять 3-5% от общего количества, которое должна получить страна», - проинформировал и. о. гендиректора ЦОС.

Он отметил, что это будет пробная стартовая партия, чтобы государство могло продемонстрировать не только способность доставки вакцины, но и возможности провести кампанию по вакцинации. Если государство справляется, происходят следующие поставки, добавил Кузин.

Он отметил, что дополнительно Украина ведет переговоры с другими производителями вакцины напрямую относительно закупки за средства госбюджета.

«Сейчас производители вакцин работают на трех холодовых режимах: -60-80 градусов, -20 и -40+ 2 – + 8. Мы провели аудит оборудования для перевозки каждого холодового режима. Такие данные у нас есть на уровне района», - сообщил он.

Вакцина от коронавируса в Украине

5 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что первые 8 млн доз вакцины от COVID-19 могут доставить в Украину не раньше конца первого квартала 2021 года. В первую очередь вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

6 декабря председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик НАНУ Сергей Комисаренко заявил, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не ранее середины 2021 года.

В минувшие сутки в Украине зарегистрирован 8 тыс. 641 новый случай COVID-19. За все время пандемии в стране заразились коронавирусом 821 тыс. 947 украинцев, умерли – 13 тыс. 733.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров