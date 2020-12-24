Сейчас ведутся переговоры с Индией, Великобританией, Францией и многими другими странами, с производителями вакцин Moderna и AstraZeneca, а также китайскими и европейскими производителями.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть активизирует переговоры с мировыми фармацевтическими компаниями и правительствами стран, чтобы ускорить поставки в Украину качественной, проверенной вакцины против COVID-19.

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Об этом Зеленский заявил, общаясь с представителями СМИ во время рабочей поездки в Запорожскую область, сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Минздрав постоянно ведет переговоры со многими западными партнерами: и Moderna, и AstraZeneca, и с китайскими и европейскими производителями по поставке вакцины», – отметил глава государства.

По его словам, сначала Украина должна была получить бесплатную вакцину от коронавируса в объеме 8 млн доз во втором-третьем кварталах следующего года. Сейчас же первую партию ожидают в конце первого квартала.

"Надо сделать все, чтобы ускорить этот процесс предоставления вакцины. Я разговариваю с лидерами стран ЕС и не только ЕС, чтобы мы могли ускорить поставки качественной, проверенной вакцины», – сказал Зеленский.

Президент сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры с Индией, Великобританией, Францией и многими другими странами. В частности, несколько дней назад Зеленский имел разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, во время которой также ставил вопрос получения Украиной первой партии вакцины уже в конце января – середине февраля.

Глава государства также отметил, что бесплатная прививка будет предусмотрена для тех слоев населения, которые попадают в зону риска: медиков, военных, социальных работников, полицейских и тому подобное.

Вакцина от коронавируса: когда будет в Украине

В марте ожидается поставка в Украину первой партии с 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн человек, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь надо вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

Сегодня, 24 декабря, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Министерство здравоохранения отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках глобальной инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

22 декабря оперативный штаб Министерства здравоохранения по вакцинокерованих инфекций утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Цель этого плана - в течение 2021-2022 годов охватить вакцинацией от COVID-19 минимум 50 % населения Украины (20 млн человек).

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Автор: Константин Гончаров