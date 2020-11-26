Врач предупредила и о побочных эффектах вакцины.

Вакцина от коронавируса стопроцентно не решит проблему с коронавирусом в Украине.

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Об этом рассказала в эфире Апостроф Live врач-инфекционист Евгения Менжулина. По ее словам, выводы о вакцинации можно будет сделать весной 2021 года или даже позже. Ее широкое использование не изменит кардинально сразу ситуацию: будут наблюдаться различные титры антител, разная активность выработки иммунитета. В целом люди по-разному будут реагировать на вакцинацию.

Также стоит учесть и побочные эффекты вакцины. Одного ее этапа может быть мало из-за высокой скорости мутации коронавирусной инфекции. Есть вероятность, что будет необходима и вторая волна, например, как это происходит с гриппом. Ежегодно в Украине разные штаммы.

"Поэтому говорить о том, что это (вакцинация) стопроцентно всех спасет, достаточно сложно, но, возможно, это будет снижать степень возникновения осложнений", - подытожила врач.

Вакцина от коронавируса: последние достижения разработчиков

Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией добились в третьей фазе испытаний вакцины наилучшего показателя эффективности, показав 90-процентный результат.

В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.

Согласно имеющимся прогнозам, компании изготовят 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда - в 2021-м.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель учесть интересы Украины при планировании поставок будущей вакцины от COVID-19.

В середине ноября 2020 года главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что, согласно предварительным данным, вакцина от американской биотехнологической компании The Moderna является эффективной против COVID-19 на 94,5%. Он отметил, что вакцинация может начаться во второй половине декабря.

18 ноября в Минздраве заявили, что около 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года. Позднее в ведомстве уточнили, что для полноценной защиты от коронавируса нужно будет получить две дозы вакцины, цена одной составит 7 долларов.

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Автор: Андрей Василюк