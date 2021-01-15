По словам министра здравоохранения, компания занимается закупкой вакцины от COVID-19 для разных стран, в частности для Великобритании.

Международная организация Crown Agents будет закупать вакцины от COVID-19 для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга в Киеве.

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"На внеочередном заседании Кабинетом министров установлено, что закупку вакцины от COVID-19 будет осуществлять международная организация Crown Agents. Она будет иметь полномочия на заключение контрактов в соответствии с проведенными предварительно Минздравом, руководством государства переговорами, а также логистическое сопровождение грузов", - сказал он.

По его словам, эта компания занимается закупкой вакцин от COVID-19 для разных стран, в частности для Великобритании.

Степанов подчеркнул, что было принято решение изменить закупочную организацию, поскольку по итогам 2020 года работа ГП "Медицинские закупки Украины" была крайне неэффективной. "Неэффективной я считаю организацию процесса руководством этой компании", - добавил министр.

Вакцина от коронавируса: когда будет в Украине

В феврале-марте Украина ожидает поставки вакцины от COVID-19.

Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелых больных.

24 декабря 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что МЗ отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу. На январь 2021 года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет подана на переквалификацию к ВОЗ в феврале 2021 года. По условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 тысяч доз будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.

8 января глава ВОЗ Тедрос Гебреесус заявил, что богатые страны скупают у производителей Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca большинство вакцин от коронавірусної болезни.

13 января глава Минздрава Степанов заявил, что Министерство здравоохранения в ближайшие дни планирует подписать контракты с новыми компаниями-производителями вакцины от коронавируса.

Согласно плану иммунизации населения от коронавируса, утвержденному Минздравом, в течение 2021-2022 годов должно быть охвачено вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек).

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Автор: Леся Лещенко