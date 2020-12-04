За счет бюджета вакцинировать от коронавируса планируют около 20 миллионов украинцев.
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Свободы слова Савика Шустера", пишет "Сегодня".
"Все категории риска – это около 20 миллионов человек. Мы считаем, что их нужно вакцинировать и нужно вакцинировать за счет госбюджета", - пояснил глава Минздрава.
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По его словам, прежде всего вакцину получат граждане в группе риска: старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями и по профессиональному признаку.
При этом министр прогнозирует, что первые вакцины по международной программе "Ковакс" ожидаются в Украине уже в первом квартале 2021 года.
"Мы должны получить 8 миллионов доз по этой инициативе уже в первом полугодии 2021 года. Надеемся, что это будет конец первого - начало второго квартала", - сказал Степанов.
Министр подчеркнул, что в программу входят такие вакцины как AstraZeneca, Moderna и Нововакс. Он уточнил, что эти вакцины произведены по разному принципу.
Вакцины против коронавируса: что известно
- 4 декабря Верховная Рада разрешила сокращение сроков утверждения клинических испытаний и проведения государственной регистрации также для вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни.
- В Кабмине уже заявили, что Украина получит ускоренный доступ к вакцине от COVID-19.
- По данным ученых, вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная компанией Moderna, способна обеспечить иммунитет как минимум на три месяца.
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