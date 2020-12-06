В Минздраве планируют вакцинировать от COVID-19 половину населения / фото REUTERS

В Украине в 2021 году планируют вакцинировать от коронавируса половину населения.

Читайте такжеВрач объяснил, можно ли вылечить коронавирус витаминамиОб этом на встрече с журналистами рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет РБК-Украина.

В министерстве здравоохранения планируют, что за 2021 год сделать прививку вакциной от коронавируса должны 20,9 миллиона людей, входящих в различные группы риска по профессиональным признакам, в связи с различными заболеваниями и возрастом.

В эти категории входят:

  • медработники, включая сотрудников, непосредственно участвующих в борьбе с COVID-19 - 402,2 тысячи человек;
  • военнослужащие-участники операции Объединенных сил - 41 тысяча;
  • работники социальной сферы - 156,9 тысяч;
  • лица, проживающие в учреждениях длительного ухода, и персонал этих заведений - 136,5 тысячи;
  • люди в возрасте от 60 лет и старше - почти 9,8 миллиона;
  • учителя и другие работники отрасли образования - 1,43 миллиона;
  • работники критически важных структур госбезопасности (военные, полиция, Нацгвардия, СБУ и Госслужба по чрезвычайным ситуациям) - 570,7 тысячи;
  • заключенные под стражу в СИЗО или тюрьмах и сотрудники этих учреждений - 65,8 тысячи;
  • взрослые от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями - 6,37 миллиона;
  • другие профессиональные группы и категории населения - 1,72 миллиона.

Вакцина от коронавируса: новости

  • 8 ноября заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Фонд глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX) подтвердил информацию о предоставлении Украине бесплатной вакцины от коронавируса. По словам Ляшко, это означает, что около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться в первой половине 2021 года.
  • По словам Ляшко, в Минздраве поставили перед собой задачу "обеспечить иммунизацию как можно большего количества населения проверенными, качественными и безопасными вакцинами в 2021 году как за счет глобальных инициатив, так и за счет госбюджета Украины".
  • 24 ноября президент Владимир Зеленский рассказал о первом этапе вакцинации населения Украины от COVID-19 и назвал категории, которые будут иметь приоритетность прививок.

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Автор: УНИАН