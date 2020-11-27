По словам Ляшко, имеющиеся в госбюджете средства и те, по которым ведутся переговоры, позволят закрыть потребность Украины в вакцине от COVID-19 на 2021 год.

В 2021 году в Украине планируют вакцинировать от COVID-19 более 20,8 млн человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время круглого стола по результатам первого года внедрения Стратегии иммунопрофилактики.

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Так, по словам председателя Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, Украина получила гарантию от Фонда глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX) на получение бесплатной вакцины для 20% населения - около 4 млн человек.

Он уточнил, что такая договоренность предусматривает получение 9 млн доз вакцины, ведь необходимо провести вакцинацию и ревакцинацию.

В то же время, как отметил Ляшко, сегодня, 27 ноября, на заседании оперативного штаба Минздрава относительно вакциноуправляемых инфекций были утверждены оценочные данные для вакцинации от COVID-19 на 2021 год.

"Мы сегодня цифру, которую утвердили на штабе, в 20 млн 851 тыс. человек - это те люди, которых мы хотим и будем стараться охватить прививками против коронавирусной болезни ... Из них 4 млн будут закрыты именно в рамках механизма COVAX, а на другие 16 млн мы предусматриваем средства в госбюджете для того, чтобы закупить вакцину", - рассказал замминистра.

Он также добавил, что в настоящее время в госбюджете предусмотрено 2,6 млрд грн на закупку вакцины.

"Кроме того, будет аллоцировано 50 млн долларов в Европейском инвестиционном банке, а также завершаются переговоры относительно около 50-75 млн долларов от Всемирного банка. Это позволит нам закрыть всю потребность Украины в средствах для иммунопрофилактики (COVID-19 - УНИАН)", - сообщил главный санврач.

Ляшко также назвал приоритетные группы, одобренные оперативным штабом Минздрава, представителей которых будут вакцинировать в первую очередь, это медицинские работники, военнослужащие, работники социальной сферы, а также лица, находящиеся в специализированных учреждениях (в интернатах, домах престарелых), и персонал этих специализированных учреждений.

"Следующие - это люди, которые относятся к группе медицинского риска, то есть больные от 60 лет, имеющие соматические заболевания, которые сегодня наиболее часто приводят к летальному исходу в случае инфицирования коронавирусной болезнью. И именно таких людей в нашей приоритетной группе больше всего - это ориентировочно 7 млн человек", - уточнил он.

В свою очередь, Радуцкий напомнил, что недавно на заседании комитета был принят законопроект №4314, который позволяет сократить сроки регистрации вакцины, чтобы ее как можно быстрее получили граждане.

Закупка Украиной вакцины от COVID-19: что известно

18 ноября заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Фонд глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX) подтвердил информацию о предоставлении Украине бесплатно вакцины от коронавируса.

По словам Ляшко, это означает, что около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться в первой половине 2021 года.

Также он сообщил, что в глобальный механизм COVAX включен кандидат в вакцины от производителя Moderna (США). «Предварительные результаты исследования этой вакцины показали 95% эффективности предупреждения развития COVID-19», - отметил он.

Ляшко добавил, что в Минздраве поставили перед собой задачу «обеспечить иммунизацию как можно большего количества населения проверенными, качественными и безопасными вакцинами в 2021 году как за счет глобальных инициатив, так и за счет государственного бюджета Украины».

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Автор: Антонина Доломанжи