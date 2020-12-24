В бюджете на закупку доз заложено 2,6 миллиарда гривен.

23 миллионов украинцев смогут вакцинировать от коронавируса до первого квартала 2022 года.

Об этом в эфире Радио НВ сообщил главный санврач страны Виктор Ляшко.

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Он отметил, что для этого понадобится 40 миллионов доз.

"Если мы начинаем кампанию с января по апрель, это будут первые поставки. Мы понимаем, что они будут приходить маленькими траншами, пока все производители выйдут на определенные мощности", – пояснил Ляшко.

За это время Министерство Здравоохранения вакцинирует приоритетную группу населения – прежде всего медиков. Минздрав будет начинать подготовку самих кабинетов вакцинации и мобильных бригад.

"И так у нас прописано до I квартала 2022 года. За этот период мы сможем нашими способностями медицинских работников логистическими... охватить прививками именно 23 миллиона населения", – заявил Ляшко, напомнив, что в бюджете на закупку доз заложено 2,6 миллиарда гривен.

Однако все будет зависеть от стоимости. Цена - вопрос конфиденциальности, поскольку она будет колебаться в зависимости от экономической состоятельности каждой отдельной страны мира.

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Автор: Яна Ставская