Вакцинация от COVID-19 в Украине будет добровольной для всех групп населения и профессиональных групп.

Центр общественного здоровья Минздрава Украины обнародовал перечень из девяти приоритетных групп населения для вакцинации от COVID-19.

Читайте такжеБолее 90% смертей от COVID-19 в Украине зафиксированы среды людей старше 50 летОб этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

Отмечается, что мировой спрос будет превышать возможности производить вакцину в течение всего 2021 и 2022 годов.

Поэтому в условиях ограниченного доступа к вакцинам возникает необходимость определения тех групп населения, которые могут получить прививку первыми.

«На основании рекомендаций ВОЗ/SAGE и ETAGE и Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) в Украине определены 9 приоритетных групп населения для вакцинации от COVID-19. В рамках 4-этапной кампании по вакцинации в 2021 году поставлена амбициозная цель охватить прививками не менее 50% населения страны в 2021 году», - сообщили в ЦОЗ.

В ведомстве обнародовали перечень из девяти приоритетных групп населения для вакцинации от COVID-19:

Медицинские работники, в том числе те, которые работают в стационарах и предоставляют медицинскую помощь больным COVID-19 - 402 тыс. 171 человек. Военнослужащие ООС - 41 тыс. человек. Работники социальной сферы - 156 тыс. 871 человек. Учреждения ухода - это персонал и люди, которые находятся в специализированных учреждениях - интернатах, домах ребенка, престарелых и т.д. - 136 тыс. 353 человека. Пожилые люди - люди в возрасте от 60 лет, включая тех, которые входят в группу медицинского риска - 9 млн 978 тыс. 194 человека. Работники образования, в частности персонал дошкольных, средних, среднетехнических и высших учебных заведений - 1 млн 428 тыс. 055 человек. Государственная безопасность - работники ГСЧС, Нацполиции, Нацгвардии, СБУ, ВСУ, МВД - 570 тыс. 733 человека. Пенитенциарные учреждения - персонал и люди, которые находятся в местах лишения свободы и следственных изоляторах - 65 тыс. 839 человек. Люди в группе медицинского заболеваниями - люди с хроническими заболеваниями в возрасте от 18 до 59 лет - 6 млн 370 тыс. 378 человек.

По данным ЦОЗ, если Украина получит вакцины от COVID-19, которые требуют холодовой цепи с условиями хранения +2...+8° C, то, по расчетам, ежемесячно можно будет сделать около 1,7 млн инъекций. Для этого почти 400 мобильных бригад (1 на 100 тыс. населения), а также будут задействованы все имеющиеся пункты прививок, которые вместе с рутинной вакцинацией будут уделять 50% своего рабочего времени вакцинации против COVID-19.

Подчеркивается, что вакцинация от COVID-19 в Украине будет добровольной для всех групп населения и профессиональных групп. Она будет организована так, чтобы не мешать вакцинации согласно календарю прививок. Это обезопасит от снижения уровня вакцинации против других болезней.

Вакцинация в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский настаивал, чтобы первые партии вакцины от COVID-19 были поставлены в Украину уже в январе 2021 года.

В правительстве рассчитывают, что первые дозы вакцины поступят в Украину в феврале. В марте ожидается первая партия из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. Первоначально будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных. 12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. В Евросоюзе 21 декабря могут одобрить использование вакцины BioNTech и Pfizer. Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комиссаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не раньше середины 2021 года.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 8 тыс. 514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 979 тыс. 506 человек; выздоровели – 600 тыс. 288 человек; умерли – 16 тыс. 897; проведено ПЦР-тестирований – 5 млн 307 тыс. 601.

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Автор: Константин Гончаров