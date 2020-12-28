Национальный центр хранения, по словам нардепа, будет создан либо непосредственно в Киеве, либо вблизи международного аэропорта "Борисполь".

В Киеве планируют создать центр хранения вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель парламентского медицинского комитета Михаил Радуцкий.

Сейчас, по его словам, в Украине работают над логистической сетью для распространения вакцин от коронавируса после того, как их доставят в страну.

Национальный центр хранения, по словам нардепа, будет создан либо непосредственно в Киеве, либо вблизи международного аэропорта "Борисполь". Центр будет оборудован холодильниками, способными одновременно хранить сотни тысяч доз вакцины.

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"Один холодильник объемом 1000 литров (расчетно, вмещает 250 тысяч доз) уже находится в Украине. Еще двадцать аналогичных установок могут быть завезены в страну в течение нескольких недель. Это даст нам возможность получить первые партии вакцин, которые требуют хранения в сверхнизких температурах", - рассказал он.

Радуцкий добавил, что из центра хранения в пункты прививки в регионах вакцины будет транспортировать логистическая компания в специальных термобоксах. В регионах, как ожидается, вакцина сможет храниться до пяти дней в обычном холодильном оборудовании при температуре от двух до восьми градусов тепла.

Вакцина против COVID-19 в Украине: что известно

Президент Владимир Зеленский ранее акцентировал на том, чтобы первые партии вакцины от COVID-19 были поставлены в Украину уже в январе 2021 года.

В правительстве рассчитывают, что первые дозы вакцины поступят в феврале. В марте ожидается первая партия из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн человек, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.

Глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комисаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не раньше середины 2021 года.

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Автор: Денис Прядко