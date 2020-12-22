Президент Украины провел телефонный разговор с президентом Франции.

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном поднял вопрос о содействии со стороны Франции в получении лицензированной вакцины от COVID-19 качественного производства.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Лидеры договорились о дальнейшей координации усилий по солидарному распределению сертифицированной вакцины.

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«Благодарю вам за согласие помочь с ускорением предоставления вакцины против COVID-19. Это жест настоящей дружбы», - сказал президент Украины.

Также Зеленский пожелал президенту Франции скорейшего выздоровления от коронавирусной болезни и восстановления сил и поздравил его с днем рождения, который Макрон отмечал накануне.

Макрон подтвердил намерение осуществить официальный визит в Украину, как только это позволит эпидемическая ситуация.

Вакцина от коронавируса в Украине: что известно

22 декабря оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Цель этого плана - в течение 2021-2022 годов охватить вакцинацией от COVID-19 минимум 50% населения Украины (20 млн человек).

В Центре общественного здоровья Минздрава прогнозируют, что Украина вероятнее всего получит вакцины производства шведско-британской компании AstraZeneka.

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Автор: Юлия Петриченко