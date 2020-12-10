Сейчас над организацией этого процесса работает Минздрав.

В Украине вакцину от коронавируса можно будет купить на коммерческой основе и привиться по собственному желанию.

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Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что Украина является участником глобальной инициативы Covax, ожидается поставка 8 миллионов доз. Первый миллион ожидается уже с марта. Поскольку вакцинация предусматривает две инъекции, поставки от Covax хватит на 4 миллиона человек – 10% населения страны.

"Будет установлен и утвержден порядок вакцинирования, то есть будут определены группы, социальные группы, группы риска. Разумеется, врачей надо вакцинировать в первую очередь, они под наибольшим риском. И далее по структуре - людей, которые под угрозами, с соответствующими заболеваниями, людей, которые предоставляют соответствующие социальные услуги, полиция и тому подобное", - отметил премьер.

Вместе с тем в Украине организуют и обычную вакцинацию на коммерческой основе, как сезонная вакцинация от гриппа: "за свои деньги человек покупает вакцину и вакцинируется".

Сейчас над организацией этого процесса работает Минздрав, потому что существует проблема с перевозкой этих вакцин. Препарат требует глубокой заморозки до -70 градусов.

Премьер добавил, что вакцинирование является добровольным и каждый сможет обеспечить себе такие вещи на коммерческой основе. Кроме тех, кто получит вакцину от государства в обязательном порядке.

Вакцина от коронавируса для Украины

8 декабря Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации получил от Украины первую часть заявки к мировой инициативе COVAX. Как сообщил глава МЗ Максим Степанов, первые 8 млн доз вакцины могут доставить в Украину не раньше конца первого квартала 2021 года. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн человек, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

6 декабря председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик НАНУ Сергей Комисаренко сообщил, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не ранее середины 2021 года.

В Министерстве здравоохранения намерены подать вторую часть заявки на получение вакцины от коронавируса в рамках мировой инициативы COVAX 14 декабря.

COVAX - это мировая инициатива, которая создана на платформе Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), с целью ускорения разработки, производства и обеспечения равного доступа к тестам, лечения и вакцин от COVID-19. Сейчас около 150 стран являются участниками этой инициативы, в частности Украина.

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Автор: Дмитрий Захаров