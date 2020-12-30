Поставка будет осуществляться отдельно от механизма COVAX, по которому бесплатно должно поступить 16 млн доз вакцины.

Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках на территорию Украины вакцины против COVID-19 производства компании Sinovac Biotech.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, переговоры с Sinovac МЗ вело с сентября.

Президент Владимир Зеленский отметил, что контракт заключен именно с опытным производителем вакцин.

Читайте такжеУкраина готова к проведению иммунизации от COVID-19 на всех этапах, независимо от вида вакцины - Минздрав«Главное, что мы провели очень активную многомесячную переговорную работу и получили конкретный результат. В короткий срок начнем масштабную государственную программу вакцинации. Нам крайне нужно защитить наиболее "рискованные" социальные группы, и государство точно выполнит эту задачу», – сказал президент.

Указывается, что сложность в проведении переговоров была обусловлена острой глобальной конкуренцией за действительно качественные и безопасные вакцины.

«Все без исключения цивилизованные государства мира пытаются договориться о закупке такой вакцины в условиях, когда надежные производители еще не могут полностью удовлетворить глобальную потребность», - отметили в Офисе президента.

Также отмечается, что Украина будет использовать вакцину Sinovac Biotech для защиты в первую очередь тех граждан, которые имеют критический риск инфицирования, и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией. Прививка будет бесплатной.

Вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) является инактивированной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов. Проведенные клинические испытания в разных странах, по результатам промежуточных данных, показали эффективность препарата до 97%. Так, III фазу клинических испытаний было проведено в Индонезии (1600 пациентов, эффективность 97%) и Турции (1325 пациентов, эффективность 91%). Завершается III фаза клинических испытаний в Бразилии, промежуточные результаты ожидаются 7 января.

Соответственно, на январь следующего года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет подана на переквалификацию к ВОЗ в феврале 2021 года.

Договор о поставках на территорию нашего государства подписан с украинским фармацевтическим предприятием АО «Лекхим», которое, по официальным подтверждениям компании Sinovac Biotech, является единственным уполномоченным представителем производителя вакцины в Украине. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу.

По условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 тысяч доз будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.

Такая поставка будет осуществляться отдельно от механизма COVAX, по которому нашей стране гарантировано получение 8 миллионов доз вакцины бесплатно.

Украина продолжает активный переговорный процесс со всеми надежными производителями для того, чтобы увеличить доступ украинцев к эффективной и безопасной вакцины.

***Sinovac Biotech является крупнейшей китайской компанией по производству вакцин. Ежегодно она производит от 300 до 500 миллионов доз вакцин, которые одобрены в 34 странах мира. Компания разработала и вывела на рынок вакцины против гепатита А и В, вирусов гриппа, включая птичьим, паротита. Решение о закупке вакцин Sinovac Biotech против COVID-19 в количестве 50 миллионов доз уже приняла, в частности, Турция.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский настаивал, чтобы первые партии вакцины от COVID-19 были поставлены в Украину уже в январе 2021 года.

В то же время в правительстве рассчитывают, что первые дозы вакцины поступят в феврале. В марте ожидается первая партия из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн человек, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комисаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавирус может начаться не ранее середины 2021 года.

27 декабря премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что правительство в этом году выделило Минздраву 1,3 млрд грн на вакцины. В госбюджете-2021 на закупку вакцины от коронавирус предусмотрено почти 3 млрд грн. Дополнительно будет создан специальный фонд, который будет аккумулировать средства на вакцины и доплаты врачам.

Решение о закупке вакцин Sinovac Biotech против COVID-19 ранее приняла Турция. На январь 2021 года планируется одобрение этой вакцины в других странах, также она будет подана на переквалификацию в ВОЗ в феврале 2021 года.

На промежуточных испытаниях вакцина Sinovac Biotech показала эффективность 97%.

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Автор: Константин Гончаров