Украина начала работу с Европейским Союзом с целью получения вакцины от COVID-19.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий сказал во время онлайн-брифинга.
Он отметил, что в Евросоюзе разрабатывают механизм предоставления или продажи третьим странам вакцины от COVID-19.
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"Мы активно работаем с европейскими партнерами над тем, чтобы ЕС, по возможности, выделил нам также вакцину. И хочу вам сказать, что такой механизм уже разрабатывается. Нужно отдать должное Европейской комиссии, заключая соглашение с шестью производителями вакцин, наши коллеги предусмотрели такую возможность для предоставления вакцины и государствам-партнерам", - подчеркнул Точицкий.
Он добавил, что, хотя Украина не является членом ЕС, она стала наблюдателем в комитете европейской безопасности здравоохранения, что позволяет постоянно общаться с ЕС в режиме онлайн относительно потребностей Украины.
"Мы как страна в приоритете для минимум выделения, скажем, того количества вакцины, в первую очередь для врачей и населения более пожилого возраста. Это хорошая новость. Механизм разрабатывается. Я думаю, этот механизм будет готов где-то к середине января", - сказал посол.
При этом, по его словам, важным вопросом будет требование относительно хранения и транспортировки вакцин.
"Мы должны, как и любая другая страна, обеспечить соответствующие хранилища для хранения", - сказал посол.
Кроме того, он отметил, что вакцина будет предоставляться Евросоюзом через государства-члены - через своего рода посредника.
"Мы предполагаем и соответствующие консультации уже ведутся с нашими польскими коллегами, что это может быть Польша. Рано еще в принципе об этом говорить", - добавил Точицкий.
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