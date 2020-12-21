В Евросоюзе разрабатывают механизм предоставления вакцины третьим странам, и в частности Украине через страны-члены ЕС.

Украина начала работу с Европейским Союзом с целью получения вакцины от COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий сказал во время онлайн-брифинга.

Он отметил, что в Евросоюзе разрабатывают механизм предоставления или продажи третьим странам вакцины от COVID-19.

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"Мы активно работаем с европейскими партнерами над тем, чтобы ЕС, по возможности, выделил нам также вакцину. И хочу вам сказать, что такой механизм уже разрабатывается. Нужно отдать должное Европейской комиссии, заключая соглашение с шестью производителями вакцин, наши коллеги предусмотрели такую возможность для предоставления вакцины и государствам-партнерам", - подчеркнул Точицкий.

Он добавил, что, хотя Украина не является членом ЕС, она стала наблюдателем в комитете европейской безопасности здравоохранения, что позволяет постоянно общаться с ЕС в режиме онлайн относительно потребностей Украины.

"Мы как страна в приоритете для минимум выделения, скажем, того количества вакцины, в первую очередь для врачей и населения более пожилого возраста. Это хорошая новость. Механизм разрабатывается. Я думаю, этот механизм будет готов где-то к середине января", - сказал посол.

При этом, по его словам, важным вопросом будет требование относительно хранения и транспортировки вакцин.

"Мы должны, как и любая другая страна, обеспечить соответствующие хранилища для хранения", - сказал посол.

Кроме того, он отметил, что вакцина будет предоставляться Евросоюзом через государства-члены - через своего рода посредника.

"Мы предполагаем и соответствующие консультации уже ведутся с нашими польскими коллегами, что это может быть Польша. Рано еще в принципе об этом говорить", - добавил Точицкий.

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Автор: Виталий Саенко