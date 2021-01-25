Договор с производителем планируют заключить в ближайшее время.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина может получить еще одну вакцину от коронавируса.

Читайте такжеГрипп и ОРВИ в Украине: в Минздраве раскрыли статистику заболеваемостиОб этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, Украина точно получит вакцину Sinovac Biotech (700 тысяч доз).

Также ожидается возможная поставка ограниченного количества вакцины Pfizer/ BioNTech (210 тысяч доз).

"Я не исключаю, что у нас будет вакцина еще одного производителя. Надеюсь, что на этой неделе мы также заключим договор и тогда сможем об этом рассказать", - сказал Степанов.

Вакцина от коронавируса: когда будет в Украине?

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Автор: УНИАН