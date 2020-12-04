Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда Украине ждать поставки вакцин от коронавируса.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.
Отвечая на вопрос, когда и откуда Украина получит вакцину от коронавируса, Степанов отметил: "Украина получит вакцину, около 8 млн доз, по глобальной инициативе COVAX. До 7 декабря у нас подписание соответствующих документов. Я думаю, что срок получения этой вакцины, - это конец первого - начало второго квартала".
Кроме того, добавил министр, Украина находится на стадии финализации договоренностей с мировыми компаниями - производителями вакцин, которые уже завершили проведение третьей фазы клинических испытаний, по поставке вакцин в Украине. В том числе, речь идет о компании Pfizer.
"Тоже рассчитываем их получать, начиная со второго квартала следующего года", - подытожил Степанов.
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