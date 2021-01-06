Вакцина от коронавирусной инфекции в рамках COVAX поступит в Украину в конце первого - начале второго квартала 2021 года.

Министр здравоохранения Максим Степанов ожидает поставки в Украину первых 700 тыс. доз (из 1,9 млн) вакцины от COVID-19 китайской компании Sinovac в феврале этого года.

Читайте такжеМинздрав намерен в ближайшее время сменить компанию для закупки вакцины от COVID-19Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на ежедневном онлайн-брифинге.

Министр отметил, что Минздрав еще в мае начал переговоры с мировыми производителями и инициативами по вакцинам от COVID-19.

Он напомнил, что достигнута договоренность с глобальной инициативой COVAX по обеспечению Украины 8 млн доз вакцины. «Она будет в первом полугодии этого года: ожидаем её в конце первого - начале второго квартала 2021 года», - заявил он.

Также Степанов рассказал о деталях переговоров с ТОП-производителями вакцин от COVID-19, которые на завершающей третьей стадии клинических испытаний или которые уже регистрируют в некоторых странах.

«Мы используем весь без исключения потенциал, который есть в Минздраве. Я общаюсь со своими коллегами - министрами здравоохранения стран, в которых производятся вакцины. Это вопрос, который находится на постоянном контроле президента Украины, он, в свою очередь, общается с руководителями государств, где производится вакцина. Максимально задействован и интегрирован в это МИД на своем уровне, используя дипломатические каналы», - сообщил он.

Глава Минздрава назвал обеспечение Украины вакциной от COVID-19 вопросам национальной безопасности.

Степанов также напомнил, что 30 декабря 2020 года был заключен первый договор на поставку более 1,9 млн доз вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech.

«Первые 700 тысяч доз мы должны получить в течение 30 календарных дней после регистрации вакцины либо в стране производителя, либо в других странах с жестким регулированием, в соответствии с перечнем, в которых может быть зарегистрирована вакцина... Ожидаем мы их в феврале», - заявил Степанов.

Вакцина от коронавируса для Украины: детали

В марте ожидается поставка в Украину первой партии из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

22 декабря оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Цель этого плана - в течение 2021-2022 гг. охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек). 24 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках глобальной инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу. На январь следующего года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет представлена на преквалификацию в ВОЗ в феврале 2021 года.

Договор о поставке на территорию нашего государства подписан с украинским фармацевтическим предприятием АО «Лекхим», которое, по официальному подтверждению компании Sinovac Biotech, является единственным уполномоченным представителем производителя вакцины в Украине.

По условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 тыс. доз будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, либо одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии либо по централизованной процедуре компетентным органом Евросоюза.

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Автор: Константин Гончаров