По его словам, сейчас только 39% украинцев готовы вакцинироваться от COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине существует проблема с количеством людей, которые готовы к бесплатной вакцинации.

Читайте такжеВ Минздраве предупредили об угрозе эпидемии дифтерииОб этом он рассказал в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

По его словам, сейчас только 39% украинцев готовы вакцинироваться от COVID-19.

"38% медицинских работников, работающих в больницах, которые оказывают помощь больным COVID-19, это экстренная медицинская помощь, включая водителей и это мобильные бригады, которые вакцинируются и входят в первый этап", - сказал он.

Министр считает, что такие показатели связаны с тем, что люди без соответствующего образования комментируют вопросы вакцинации.

"Потому что у нас все считают, что вопрос вакцинации обязательно надо прокомментировать. Какой вакциной вакцинироваться, хорошая она или нет. Извините, пожалуйста. Я врач по образованию и не позволяю себе комментировать эти вопросы. У нас есть соответствующие эксперты. Я точно могу сказать, что мы будем вакцинироваться безопасной вакциной, которую допустят на рынок Украины, когда скажут, что она эффективна и безопасна", – сказал Степанов.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Ранее в ВОЗ заявили, что в 47 странах мира, имеющих преимущественно высокий уровень дохода, уже введено более 30 млн доз вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.

Главный санврач страны Виктор Ляшко анонсировал начало кампании по иммунизации «в районе 15 февраля». Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

24 декабря 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19.

8 января 2021 года глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что богатые страны скупают у производителей Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca большинство вакцин от коронавирусной болезни.

13 января глава Минздрава Степанов заявил, что Министерство здравоохранения в ближайшие дни планирует подписать контракты с новыми компаниями-производителями вакцины от коронавируса.

По данным ВОЗ, в настоящее время на стадии доклинических испытаний находятся 170 экспериментальных вакцин, 65 - проходят клинические испытания, из них 15 - третий, последний этап.

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Автор: УНИАН