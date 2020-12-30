Сегодня вакцина Oxford-AstraZeneca была одобрена для использования в Великобритании.

Министр здравоохранения Максим Степанов обсудил с представителями британской компании AstraZeneca сроки и логистику поставки вакцины от COVID-19 в Украине.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, Степанов провел переговоры с исполнительным директором по международным и правительственным вопросам компании AstraZeneca Алеком ван Гелдером.

Также были обсуждены предконтрактные условия.

"В течение нескольких месяцев Минздрав Украины налаживает активную и эффективную коммуникацию с главным офисом компании AstraZeneca. Сегодня мы уже обсудили логистику и сроки поставки вакцин от COVID-19 компании AstraZeneca в Украину. Наше государство полностью готово к приему вакцин, у нас полностью разработан план вакцинации населения", - прокомментировал министр.

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В министерстве отмечают, что сегодня вакцина Oxford-AstraZeneca была одобрена для использования в Великобритании. Первые прививки жителям страны будут проведены уже в понедельник, 4 января.

Со своей стороны, исполнительный директор по международным и правительственным вопросам компании AstraZeneca отметил готовность к активному сотрудничеству с Украиной. "Мы благодарим Министерство здравоохранения Украины за последовательность и открытость. Сейчас мы будем отрабатывать варианты поставки вакцин в Украину в ближайшие сроки", - сказал ван Гелдер.

В Минздраве напомнили, что сегодня через предприятие "Медицинские закупки Украины", которое было определено оператором вакцин, заключен договор на поставку 1 млн 913 тыс. доз китайской вакцины от COVID-19 производства компании Sinovac Biotech.

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Вакцина от коронавируса для Украины: что известно

В марте ожидается поставка в Украину первой партии из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн человек, потому что одному человеку надо вводить две дозы. Первоначально будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

24 декабря Степанов заявил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках глобальной инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

22 декабря оперативный штаб Министерства здравоохранения по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Цель этого плана - в течение 2021-2022 годов охватить вакцинацией от COVID-19 не менее 50% населения Украины (20 млн человек).

Сегодня, 30 декабря, Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу. На январь следующего года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет представлена на преквалификацию в ВОЗ в феврале 2021 года.

Договор о поставке на территорию нашего государства подписан с украинским фармацевтическим предприятием АО «Лекхим», которое, по официальному подтверждению компании Sinovac Biotech, является единственным уполномоченным представителем производителя вакцины в Украине.

По условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 тысяч доз будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или централизованной процедуры компетентным органом Европейского Союза.

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Автор: Инна Андалицкая