Степанов добавил, что после первого этапа постараются поскорее перейти ко второму.

Запланированный первый этап вакцинации приоритетных категорий населения может пройти позже объявленных министерством здравоохранения сроков.

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Степанов допустил сдвиг сроков, о чем заявил на брифинге 24 декабря. Предварительно, правительство хочет начать кампанию по иммунизации в феврале 2021 года.

"Мы вычислили этапы, в течение которых можем вакцинировать всех украинцев от коронавируса. Это рамочные сроки 2021-2022 годов. Надеемся, что вакцинация начнется уже в феврале. Но стоит понимать, что сроки могут быть сдвинуты на определенное время в связи с поставкой вакцины", – заявил министр.

Степанов добавил, что после первого этапа постараются поскорее перейти ко второму.

Ранее главный санврач страны Виктор Ляшко рассказал, что 23 миллиона украинцев хотят вакцинировать в 2022 году. Пока же берутся только за медиков из "красной зоны".

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Автор: Яна Ставская