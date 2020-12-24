Запланированный первый этап вакцинации приоритетных категорий населения может пройти позже объявленных министерством здравоохранения сроков.
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Степанов допустил сдвиг сроков, о чем заявил на брифинге 24 декабря. Предварительно, правительство хочет начать кампанию по иммунизации в феврале 2021 года.
"Мы вычислили этапы, в течение которых можем вакцинировать всех украинцев от коронавируса. Это рамочные сроки 2021-2022 годов. Надеемся, что вакцинация начнется уже в феврале. Но стоит понимать, что сроки могут быть сдвинуты на определенное время в связи с поставкой вакцины", – заявил министр.
Степанов добавил, что после первого этапа постараются поскорее перейти ко второму.
Ранее главный санврач страны Виктор Ляшко рассказал, что 23 миллиона украинцев хотят вакцинировать в 2022 году. Пока же берутся только за медиков из "красной зоны".
Вакцина от коронавируса: когда появится в Украине?
- Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией Pfizer добились в третьей фазе испытаний вакцины высокого показателя эффективности. В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.
- Согласно имеющимся прогнозам, компании изготовят 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда - в 2021-м.
- Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель учесть интересы Украины при планировании поставок будущей вакцины от COVID-19.
- В середине ноября 2020 года главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что, согласно предварительным данным, вакцина от американской биотехнологической компании The Moderna является эффективной против COVID-19 на 94,5%. Он отметил, что вакцинация может начаться во второй половине декабря.
- 18 ноября в Минздраве заявили, что около 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года. Позднее в ведомстве уточнили, что для полноценной защиты от коронавируса нужно будет получить две дозы вакцины, цена одной составит 7 долларов.
- И. о. генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что Украина может получить первую партию вакцины от COVID-19 в середине или конце января 2021 года.
- В Великобритании уже начали вакцинацию от коронавируса.
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