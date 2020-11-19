Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине рассматривают проведения прививки от COVID-19, как только появится вакцина.
Охватить вакцинацией стремятся как можно больше населения. Об этом он сказал 19 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на владу".
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"Рассматривается в Украине вопросы иммунопрофилактики против COVID-19? Да, рассматривается. С момента заявления о том, что есть вакцины-кандидата, Украина готовится для того, чтобы охватить как можно больше населения иммунопрофилактикой. Когда 10 вакцин-кандидатов начали приближаться и перешли в третью клиническую стадию, к своей регистрации, мы начали более детально изучать именно механизмы их транспортировки для того, чтобы оценить способности Украины принять вакцину, хранить вакцину, доставлять ее в кабинет прививок. Если все удастся, то это будет беспрецедентная кампания иммунопрофилактики во всем мире. Количество людей, которые хотят получить вакцину, количество людей, которые должны получить вакцину, огромное. В Украине мы также говорим о 40 миллионах населения, нужно охватить прививками для того, чтобы забыть об этой эпидемии в Украине и помочь миру преодолеть пандемию", — сказал он.
В то же время Ляшко отметил, что 20% дозы вакцины страна должна получить бесплатно. Далее вакцину собираются покупать, чтобы закупить ее для покрытия меньшей мере 20 миллионов населения Украины.
Вакцины от Pfizer и Moderna:
- 16 ноября в мире появилась еще одна вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.
- Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она еще не будет массово доступной еще несколько месяцев, возможно до весны.
- Неделю назад, компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на более чем на 90% эффективной. Результаты оказались гораздо лучше, чем большинство экспертов надеялось. Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.
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