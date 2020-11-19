Охватить вакцинацией стремятся как можно больше населения.

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине рассматривают проведения прививки от COVID-19, как только появится вакцина.

Охватить вакцинацией стремятся как можно больше населения. Об этом он сказал 19 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на владу".

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"Рассматривается в Украине вопросы иммунопрофилактики против COVID-19? Да, рассматривается. С момента заявления о том, что есть вакцины-кандидата, Украина готовится для того, чтобы охватить как можно больше населения иммунопрофилактикой. Когда 10 вакцин-кандидатов начали приближаться и перешли в третью клиническую стадию, к своей регистрации, мы начали более детально изучать именно механизмы их транспортировки для того, чтобы оценить способности Украины принять вакцину, хранить вакцину, доставлять ее в кабинет прививок. Если все удастся, то это будет беспрецедентная кампания иммунопрофилактики во всем мире. Количество людей, которые хотят получить вакцину, количество людей, которые должны получить вакцину, огромное. В Украине мы также говорим о 40 миллионах населения, нужно охватить прививками для того, чтобы забыть об этой эпидемии в Украине и помочь миру преодолеть пандемию", — сказал он.

В то же время Ляшко отметил, что 20% дозы вакцины страна должна получить бесплатно. Далее вакцину собираются покупать, чтобы закупить ее для покрытия меньшей мере 20 миллионов населения Украины.

Вакцины от Pfizer и Moderna:

16 ноября в мире появилась еще одна вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.

Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она еще не будет массово доступной еще несколько месяцев, возможно до весны.

Неделю назад, компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на более чем на 90% эффективной. Результаты оказались гораздо лучше, чем большинство экспертов надеялось. Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.

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Автор: Олег Давыгора