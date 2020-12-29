Украина уже утвердила план вакцинации от коронавируса, напомнил Олег Немчинов.

Украина получит в рамках инициативы COVAX 16 миллионов доз вакцины от коронавируса, что позволит вакцинировать 8 миллионов человек. Ранее сообщалось о поставках 8 миллионов доз.

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Такое заявление в эфире канала "Дом" сделал министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

«Уже не 8 миллионов, а 16 миллионов доз вакцины… 8 млн — это количество доз, которые необходимо два раза вколоть для 4 млн граждан. Соответственно 16 млн будет для 8 млн граждан. Это то, что в рамках COVAX Украина получит», - пояснил он.

Министр напомнил, что Украина уже утвердила план вакцинации от коронавируса. Сейчас главное – вакцинировать те группы людей, которые определены приоритетными.

«Дальше, после того, как мы перейдем к плановым закупкам вакцины, которая уже сертифицированы в США, Канаде, Великобритании, ЕС – мы сможем дать возможность людям, которые не являются приоритетными в списках, вакцинироваться самостоятельно», - заключил Немчинов.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В правительстве рассчитывают, что первые дозы вакцины поступят в феврале. Ранее неоднократно озвучивалась информация о 8 млн доз вакцины, которая должны поставить в рамках инициативы COVAX

Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн человек, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.

Глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комисаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не раньше середины 2021 года.

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Автор: Дмитрий Захаров