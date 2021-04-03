Сегодня в мире идет настоящая война за вакцины, и Украина должна начать производить собственную вакцину от COVID-19.
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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, говорится в сообщении на его странице в Facebook.
"Сегодня, когда в мире идет настоящая война за вакцины, когда правительства стран налагают запреты на экспорт законтрактированных и проплаченных нами партий вакцин, выход один - начать производить свою", - сказал он.
Степанов отметил, что для производства собственной вакцины в Украине необходимо внести изменения в законодательство и предоставить приоритет при госзаказе украинским фармпроизводителям.
"Они готовы вкладывать в это средства, но им нужны гарантии, что государство будет покупать именно у них, потому что конкурировать с крупными фармпроизводителями по цене они не смогут. Да, наша вакцина может быть дороже, но я считаю, что мы должны на это пойти. Потому что это вопрос национальной безопасности", - отметил он.
Вакцина от коронавируса: что известно
Как сообщал УНИАН, в декабря 2020 года Степанов заявил, что Украина восстанавливает собственное производство вакцин, которое было утрачено за последние 29 лет. По его словам, выбрана производственная база, где должна производиться вакцина от COVID-19.
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