Степанов заверил, что отечественные фармацевтические компании готовы вкладывать средства в производство вакцин.

Сегодня в мире идет настоящая война за вакцины, и Украина должна начать производить собственную вакцину от COVID-19.

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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, говорится в сообщении на его странице в Facebook.

"Сегодня, когда в мире идет настоящая война за вакцины, когда правительства стран налагают запреты на экспорт законтрактированных и проплаченных нами партий вакцин, выход один - начать производить свою", - сказал он.

Степанов отметил, что для производства собственной вакцины в Украине необходимо внести изменения в законодательство и предоставить приоритет при госзаказе украинским фармпроизводителям.

"Они готовы вкладывать в это средства, но им нужны гарантии, что государство будет покупать именно у них, потому что конкурировать с крупными фармпроизводителями по цене они не смогут. Да, наша вакцина может быть дороже, но я считаю, что мы должны на это пойти. Потому что это вопрос национальной безопасности", - отметил он.

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Автор: Анна Нагорная