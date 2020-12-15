В Украине смогут хранить около миллиона доз, уточнил Степанов.

Первые дозы вакцины от коронавируса Украина может получить в феврале 2021 года.

На это рассчитывает министр здравоохранения Максим Степанов, о чем он заявил в эфире Радио НВ.

"Мы очень рассчитываем, что первые вакцины мы получим уже в I квартале следующего года. Сейчас пытаемся сделать все, чтобы первые дозы были в Украине в феврале", - пояснил министр.

Читайте такжеУкраинские ученые помогут Израилю в разработке вакцины от COVID-19 - посольство

По его словам Минздрав уже провел переговоры относительно стратегии хранения вакцин. Некоторые из них должны храниться при ультранизких температурах в -80°C, с промышленными предприятиями страны с холодильными мощностями, добавил министр.

"Около 1 млн доз мы будем в состоянии хранить", - объяснил чиновник.

Он уточнил, что вакциной от Pfizer в первую очередь будут вакцинированы те категории населения, которые Минздрав может "очень четко проконтролировать". Речь идет о медработниках, военнослужащих, сотрудниках сферы образования.

Всего Минздрав планирует вакцинировать около 21 миллиона украинцев.

Вакцинация от COVID-19 началась: что известно

1 декабря власти Великобритании первой в мире одобрила вакцину совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech для массового применения. Две другие вакцины - американской Moderna и британской AstraZeneca - пока находятся на рассмотрении регуляторов.

8 декабря Британия первой среди западных стран начала массовую вакцинацию от коронавируса. В первую очередь прививки сделают людям из групп риска, медикам и соцработникам.

В Израиле в ближайшие дни начнется второй этап испытания на добровольцах вакцины Brilife, разработанной Институтом биологических исследований имени Вейцмана.

Тем временем, в Украине Минздрав составил граіки будущей вакцинации от COVID-19. Ожидается, что наша страна получит вакцину в первом полугодии 2021 года. Всего Киев рассчитывает получить 8 миллионов доз на первом этапе.

6 декабря председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик НАНУ Сергей Комисаренко сообщил, что массовая вакцинация украинцев от коронавирус может начаться не ранее середины 2021 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован