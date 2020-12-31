Министерство здравоохранения Украины планирует подписание новых договоров для поставки вакцины от коронавирусной болезни.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Читайте такжеСтепанов обсудил с представителями AstraZeneca сроки поставки вакцины от COVID-19
"Мы находимся на финальной стадии подписания договоров с ведущими мировыми компаниями-производителями вакцин от коронавирусной болезни... Я думаю, что в ближайшие недели у нас будут подписаны договоры с другими компаниями, с другими производителями вакцин", - отметил он.
Вакцинация от коронавируса
В марте ожидается поставка в Украину первой партии из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, людей преклонного возраста и тяжелобольных.
24 декабря Степанов заявил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках глобальной инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.
22 декабря оперативный штаб Министерства здравоохранения по вакциноуправляемых инфекций утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Цель этого плана - в течение 2021-2022 гг. охватить вакцинацией от COVID-19 не менее 50% населения Украины (20 млн человек).
30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу. На январь следующего года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет представлена на преквалификацию в ВОЗ в феврале 2021 года.
Договор о поставке на территорию нашего государства подписан с украинским фармацевтическим предприятием АО «Лекхим», которое, согласно официальному подтверждению компании Sinovac Biotech, является единственным уполномоченным представителем производителя вакцины в Украине.
По условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 тысяч доз будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, либо одним из компетентных органов Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, либо по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram