По словам Степанова, никто не знает, каким будет коронавирус через полгода или год.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что любая вакцина от COVID-19 будет действовать в лучшем случае один год.

Читайте такжеВ Минздраве оценили вероятность введения полного локдауна на новогодние праздники в УкраинеОб этом он сообщил в программе «Зе Интервьюер» на YouTube.

«Никто не знает, как он (COVID-19) будет себя вести через полгода, через год, или он сойдет на «нет», как тот же грипп H1N1, который был в 2009 году или нет. Любая вакцина, которая будет от COVID-19, она не будет такой, что однажды сделал прививку и это на всю жизнь - в лучшем случае это будет год», - отметил он.

«Антитела (к COVID-19 - УНИАН) вырабатываются у всех, просто разное количество этих антител. Согласно тем исследованиям, которые проведены, - за полгода они начинают существенно снижаться, и за какой-то период времени они просто исчезают», - добавил министр.

Вакцина от COVID-19 для Украины: что известно

18 ноября заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Фонд глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX) подтвердил информацию о предоставлении Украине бесплатно вакцины от коронавируса.

По словам Ляшко, это означает, что около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться в первой половине 2021 года.

Также он сообщил, что в глобальный механизм COVAX включен кандидат в вакцины от производителя Moderna (США).

По словам Ляшко, в Минздраве поставили перед собой задачу «обеспечить иммунизацию как можно большего количества населения проверенными, качественными и безопасными вакцинами в 2021 году как за счет глобальных инициатив, так и за счет госбюджета Украины».

24 ноября президент Владимир Зеленский рассказал о первом этапе вакцинации населения Украины от COVID-19 и назвал категории, которые будут иметь приоритет прививок.

Коронавирус в Украине: статистика

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 13 тыс. 882 новых случая COVID-19, умерли 229 человек.

За все время пандемии COVID-19 заболели 661 тыс. 858 человек; выздоровели - 307 тыс. 778; летальных исходов - 11 тыс. 492.

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Автор: Константин Гончаров