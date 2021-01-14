8 января Украина отправила Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации подтверждение о готовности принять вакцину, которая требует хранения при сверхнизких температурах.

Украина в феврале получит вакцину от COVID-19, и это может быть Pfizer.

Об этом сказал в интервью LB.ua главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, уже в феврале в рамках инициативы COVAX Украина может получить мРНК-вакцину от коронавируса, которая требует хранения от -20 до -80 градусов.

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Ляшко сообщил, что 6 января Украина получила письмо от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) с просьбой подтвердить, что государство может принять вакцину, поскольку COVAX готов уже в ближайшее время доставить нам 100 тыс. доз, которых будет достаточно для 50 тыс. человек. 8 января Украина отправила подтверждение готовности принять такую вакцину. Препаратом может быть разработка немецкой и американской компаний Pfizer/BioNTech.

"Или Moderna, еще точно неизвестно. Но скорее Pfizer, поскольку COVAХ работает с вакцинами, в которых есть разрешение от ВОЗ на экстренное использование. А единственная мРНК-вакцина, получившая такое разрешение, это Pfizer", - сказал Ляшко.

Заместитель главы Минздрава отметил, что в рамках COVAX будут поступать и другие продукты. Ранее заявлялось, что эта инициатива позволит поставку в Украину препарата AstraZeneca, исследования которого показали более низкую эффективность, чем Pfizer (в среднем 70%, но в зависимости от дозы может составлять 62 и 90 процентов).

"В феврале появится вакцина и начнется первый этап вакцинации. Будет создано 375 мобильных бригад, которые будут проводить прививки. Уже 15 января в нас будет поименный список. Сейчас работаем с Национальной службой здоровья Украины и с Минфином, чтобы оплачивать каждый укол. Знаем предыдущий тариф, знаем, как в электронной системе здравоохранения будет учитываться каждый вакцинированный, какая после этого будет оплата, какая дополнительная мотивация для бригады", - заверил Ляшко.

Отмечается, что официальной заявки на регистрацию мРНК-вакцины в Украине еще нет. Но со всеми производителями ведутся переговоры о регистрации.

Он также добавил, что Украина ничем не рискует в случае с закупленной в Китае вакциной от компании Sinovac, эффективность которой исследования в Бразилии показали на уровне 50,38%. Украина согласилась закупить этот препарат при эффективности от 70%.

Вакцина для Украины: что известно

Ранее в Минздраве ожидали, что поставка первой партии из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX состоится в марте. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.

22 декабря 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Цель этого плана - в течение 2021-2022 годов охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек).

24 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках глобальной инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу. На январь 2021 года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет представлена на преквалификацию в ВОЗ в феврале 2021 года.

По условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 тысяч доз будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.

8 января глава ВОЗ Тедрос Гебреесус заявил, что богатые страны скупают у производителей Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca большинство вакцин от коронавирусной болезни.

13 января глава Минздрава Степанов заявил, что Министерство здравоохранения в ближайшие дни планирует подписать контракты с новыми компаниями-производителями вакцины от коронавируса.

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Автор: Инна Андалицкая