Представители группы фармацевтических компаний «Лекхим» рассказали, когда в Украине может быть зарегистрирована вакцина от COVID-19 производства китайской компании Sinovac.
Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции президент Объединения организаций работодателей медицинской и микробиологической промышленности Украины, член коллегии Министерства здравоохранения, председатель Наблюдательного совета группы фармацевтических компаний «Лекхим» Валерий Печаев заметил: «Мы выбрали компанию Sinovac ... Мы договорились об организации производства двух вакцин: вакцины против гриппа и вакцины против коронавируса».
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Он отметил, что у инактивированных вакцин «не совсем такая эффективность сумасшедшая, но они надежные, они безопасные». «И это главный критерий, который был», - добавил представитель компании.
Среди прочего, отметил Печаев, необходимая температура хранения в 2,8 градуса "позволяет нам использовать ее (вакцину - УНИАН) широкомасштабно, во всех уголках Украины».
Кандидат химических наук, директор Департамента по развитию группы фармацевтических компаний «Лекхим» Михаил Ренский отметил, что Sinovac проводила ряд исследований своей вакцины против коронавируса. «По доклинической части и по клинической части первой и второй фазы вакцина показала высокую безопасность, отсутствие серьезных побочных реакций ... Исследования первой и второй фазы на здоровых добровольцах в Китае, на людях, показали высокий иммунный ответ», - добавил он.
Что касается третьей фазы исследований, отметил Ренский, для ее проведения было выбрано несколько стран, в частности Бразилия. Также исследования проводятся в Турции, Чили и Индонезии. «Ждем решения относительно регистрации вакцины в Бразилии», - сказал он.
В то же время Печаев добавил: «Мы согласовали с Министерством здравоохранения то, если в Бразилии ... будет зарегистрирован препарат, примут ли наши? Да, мы получили подтверждение, что при регистрации в Бразилии Украина зарегистрирует этот продукт».
По его словам, в Бразилии «с 25 января начинается вакцинация вакциной Sinovac». «12 штатов, первый - Сан-Паоло. Они должны зарегистрировать вакцину до 25 числа. И мы надеемся, что это будет регистрация 18-19-го. Как только регистрирует Бразилия, моментально мы все эти материалы подаем в ГЭС, наш Государственный экспертный центр, на регистрацию. Я думаю, что мы должны зарегистрировать вакцину в Украине до 1 февраля. Ну, возможно, до 5-го там, посмотрим как. В начале февраля она должна быть зарегистрирована», - сказал Печаев.
Вакцина от коронавируса в Украине: что известно
- 30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. На январь 2021 года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет подана на переквалификацию в ВОЗ в феврале 2021 года.
- Договор о поставке на территорию нашего государства подписан с украинским фармацевтическим предприятием АО «Лекхим», которое, по официальному подтверждению компании Sinovac Biotech, является единственным уполномоченным представителем производителя вакцины в Украине.
- Первая партия вакцины в количестве 700 тысяч доз будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.
- 13 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Минздрав при заключении договора о поставках китайской вакцины против коронавируса компании Sinovac заложил требование к ее эффективности на уровне не менее 70%.
- Также в марте ожидается поставка в Украину первой партии в 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн человек, потому что одному человеку надо вводить две дозы.
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