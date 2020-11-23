Первый транш вакцин составит 1,2 миллиона доз, и в целом Украина получит до 8 миллионов доз.

Первая партия вакцин от COVID-19 появится в Украине не раньше мая 2021 года благодаря программе COVAX.

Об этом пишет Экономическая правда.

Как отмечается в материале издания, сейчас существует три пути поставки вакцин от COVID-19 в Украину:

По программе COVAX;

Закупки за средства госбюджета;

Коммерческие поставки через сеть дистрибьюторов.

Когда вакцина от коронавируса поступит в Украину

"Как сообщает ВОЗ, вакцины наиболее вероятно станут доступными в мае-июне 2021 года. По программе COVAX гарантированно будет доставлена вакцина для 20% населения, а остальные государство будет покупать самостоятельно", – сообщили изданию в правительстве.

Первый транш составит 1,2 миллиона доз, и в целом Украина получит до 8 миллионов доз. Этого хватит на прививки 4 миллионов населения (вакцинация предусматривает введение инъекции дважды с интервалом в 21 день).

В первую очередь вакцина будет направлена на людей из группы риска: медработников, людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

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Вакцина от COVID-19: какие препараты будут поставляться в Украину

По информации Минздрава, правительство также ведет переговоры с компаниями Moderna и Pfizer-BioNTech относительно поставок вакцины в Украину. Но результаты переговоров не могут быть объявлены публично по требованиям производителей.

Собеседник издания в правительстве сообщил, что на прошлой неделе президент Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель по поводу приобретения препарата, одним из разработчиков которого является немецкая компания BioNTech. Если заявленные для покупки вакцины средства будут выделены, то Украина сможет купить около 38 млн доз препарата от Pfizer-BioNTech. Этого хватит для вакцинации 19 млн граждан.

Вакцины от Pfizer и Moderna:

16 ноября в мире появилась еще одна вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.

Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она еще не будет массово доступной еще несколько месяцев, возможно до весны.

Неделю назад, компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на более чем на 90% эффективной. Результаты оказались гораздо лучше, чем большинство экспертов надеялось. Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.

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Автор: Олег Давыгора