Украина больше всего сейчас готова принять вакцины с температурой хранения +2°C, + 8°C.

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики сейчас оценивает три различные механизма поставки в Украину вакцин от нового коронавируса COVID-19, поскольку обычные условия транспортировки в Украину предусматривают температуру хранения +2°C, +8°C, а две потенциальные вакцины требуют температуру для хранения - 20°C и - 70°C.

Читайте такжеВ Минздраве сообщили, сколько людей хотят вакцинировать от COVID-19 в Украине (видео)Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Национальная техническая группа экспертов уже сегодня оценивает полностью три различных механизма доставки вакцины и хранения. Почему говорю о трех разных? Потому что две из вакцин, которые уже озвучили о том, что дают 95% эффективности, сейчас имеют температуру для хранения -20°C и - 70°C. Украина такую вакцину никогда не получала и не транспортировала. Обычные условия транспортировки у нас — это +2°C, + 8°C", — отметил он.

По словам Виктора Ляшко, Национальная техническая группа экспертов, которая включает ведущих иммунологов, инфекционистов, эпидемиологов, а также людей, которые могут и умеют организовать логистику фармацевтических препаратов, занимается вопросом о том, как в Украину можно поставить и сколько можно принять вакцины при различных условиях ее хранения.

"Да, Украина больше готова пока принять вакцины с температурой хранения + 2°C, + 8°C. Но другие механизмы мы также оцениваем", — добавил главный санитарный врач.

Вакцины от Pfizer и Moderna:

16 ноября в мире появилась еще одна вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.

Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она еще не будет массово доступной еще несколько месяцев, возможно до весны.

Неделю назад, компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на более чем на 90% эффективной. Результаты оказались гораздо лучше, чем большинство экспертов надеялось. Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.

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Автор: Олег Давыгора