Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики сейчас оценивает три различные механизма поставки в Украину вакцин от нового коронавируса COVID-19, поскольку обычные условия транспортировки в Украину предусматривают температуру хранения +2°C, +8°C, а две потенциальные вакцины требуют температуру для хранения - 20°C и - 70°C.
Читайте такжеВ Минздраве сообщили, сколько людей хотят вакцинировать от COVID-19 в Украине (видео)Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Национальная техническая группа экспертов уже сегодня оценивает полностью три различных механизма доставки вакцины и хранения. Почему говорю о трех разных? Потому что две из вакцин, которые уже озвучили о том, что дают 95% эффективности, сейчас имеют температуру для хранения -20°C и - 70°C. Украина такую вакцину никогда не получала и не транспортировала. Обычные условия транспортировки у нас — это +2°C, + 8°C", — отметил он.
По словам Виктора Ляшко, Национальная техническая группа экспертов, которая включает ведущих иммунологов, инфекционистов, эпидемиологов, а также людей, которые могут и умеют организовать логистику фармацевтических препаратов, занимается вопросом о том, как в Украину можно поставить и сколько можно принять вакцины при различных условиях ее хранения.
"Да, Украина больше готова пока принять вакцины с температурой хранения + 2°C, + 8°C. Но другие механизмы мы также оцениваем", — добавил главный санитарный врач.
Вакцины от Pfizer и Moderna:
- 16 ноября в мире появилась еще одна вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.
- Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она еще не будет массово доступной еще несколько месяцев, возможно до весны.
- Неделю назад, компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на более чем на 90% эффективной. Результаты оказались гораздо лучше, чем большинство экспертов надеялось. Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.
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