В условиях регистрации только одного производителя другой вакцины украинцам приобрести не удастся.

Министерство здравоохранения сорвало закупку вакцины от коронавируса NVX-CoV2373 американской разработки мирового производителя Serum Institute of India.

Об этом в статье для УП. Жизнь пишет депутат от "Голоса" Александра Устинова.

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"Именно с Serum Institute of India – крупнейшим мировым производителем вакцин, вело переговоры государственное предприятие "Медицинские закупки", и было уже на финальном этапе подписания договора, который отменил Минздрава. Вакцину именно этого производителя закупали для COVAX - всемирной инициативы по борьбе с COVID-19", – пишет Устинова со ссылкой на предоставленный ответ на депутатский запрос.

По ее словам, NVX-CoV2373 стоила бы в 5 раз дешевле, чем заказанная Украиной китайская вакцина Sinovac, которую "ни одна страна ЕС не приобрела".

"Украинский производитель выступил уже всем нам привычной "компанией-прокладкой", а цена снова оказалась заоблачной. Новость о закупке сразу привлекла внимание, ведь другие мировые разработчики вакцин предлагают цены в $2, $8,5 и $12 за дозу", – объясняет депутат.

Устинова продолжает, что в условиях регистрации только одного производителя другой вакцины украинцам приобрести не удастся. Депутат утверждает, что к регистрации допустили только еще одну – "Спутник V" от России.

Вакцины от коронавируса в Украине: что известно

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. На январь 2021 года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет подана на переквалификацию к ВОЗ в феврале 2021 года.

Договор о поставках на территорию нашего государства подписан с украинским фармацевтическим предприятием АО «Лекхим», которое, по официальным подтверждениям компании Sinovac Biotech, является единственным уполномоченным представителем производителя вакцины в Украине.

Первая партия вакцины в количестве 700 тысяч доз будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.

13 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Минздраве при заключении договора о поставках китайской вакцины против коронавируса компании Sinovac заложили требование к ее эффективности на уровне не менее 70%.

Также в марте ожидается поставка в Украину первой партии с 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн человек, потому что одному человеку надо вводить две дозы.

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Автор: УНИАН